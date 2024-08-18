Запад уличили в создании культа "святой" Камалы Харрис и демонизации Трампа
Публицист Белов: На Западе образовался культ Камалы Харрис
На Западе в преддверии президентских выборов нарисовался целый культ "святой" Камалы Харрис. Одним из свидетельств этого является недавняя обложка немецкого журнала Stern ("Звезда"), на которой кандидат в президенты США от Демократической партии появилась в образе статуи Свободы в сопровождении надписи "Избавительница?". Такое мнение высказал публицист Алексей Белов.
По его словам, именно так переводится с немецкого слово Erlöserin. Оно происходит от глагола, который используется в немецкоязычном варианте молитвы "Отче наш": erlöse uns von dem Bösen, то есть "избави нас от лукавого".
"Так что это вам не хухры-мухры, тут уже целый культ "святой" Камалы нарисовался. И что-то подсказывает, что, если ей удастся одолеть Трампа, распространение этого культа станет на Западе повсеместным и даже обязательным", — приводит слова Белова 360.ru.
Напомним, выборы президента США пройдут в начале ноября. Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты США от демократов. Она набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. В случае её победы ему достанется пост вице-президента.
ТАСС / AP