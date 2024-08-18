Запад уличили в создании культа "святой" Камалы Харрис и демонизации Трампа

На Западе в преддверии президентских выборов нарисовался целый культ "святой" Камалы Харрис. Одним из свидетельств этого является недавняя обложка немецкого журнала Stern ("Звезда"), на которой кандидат в президенты США от Демократической партии появилась в образе статуи Свободы в сопровождении надписи "Избавительница?". Такое мнение высказал публицист Алексей Белов.

По его словам, именно так переводится с немецкого слово Erlöserin. Оно происходит от глагола, который используется в немецкоязычном варианте молитвы "Отче наш": erlöse uns von dem Bösen, то есть "избави нас от лукавого".