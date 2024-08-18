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17 августа, 22:37

Уолц выделил уникальный опыт Камалы Харрис в фастфуде

Тим Уолц: Харрис в отличие от Трампа умеет сервировать мороженое в Макдональдсе

Тим Уолц считает, что Трамп не справился бы с работой в Макдональдсе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Тим Уолц считает, что Трамп не справился бы с работой в Макдональдсе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кандидат от демократов на пост президента США Камала Харрис оказалась в центре обсуждения из-за своей необычной профессиональной истории. Как оказалось, она начала свой путь в фастфуд-сети Макдональдс. Эта деталь её биографии была недавно озвучена её коллегой и напарником по выборам Тимом Уолцем.

"Когда я услышал историю про то, что она работала в Макдональдсе, как многие из нас, кому пришлось работать с молодости для того, чтобы свести концы с концами, для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри. Он знает нас. Он не может работать с машиной Макфлурри," — с улыбкой подчеркнул он на предвыборном мероприятии.

Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис за три недели до них
Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис за три недели до них

Напомним, что ранее губернатор Миннесоты и кандидат в вице-президенты США Тим Уолц пригласил Джеймса Дэвида Вэнса из команды Дональда Трампа на теледебаты. В своём сообщении в соцсетях Уолц анонсировал встречу. От Вэнса никаких комментариев не поступило.

Кирилл Сосновских
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