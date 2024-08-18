Уолц выделил уникальный опыт Камалы Харрис в фастфуде

Кандидат от демократов на пост президента США Камала Харрис оказалась в центре обсуждения из-за своей необычной профессиональной истории. Как оказалось, она начала свой путь в фастфуд-сети Макдональдс. Эта деталь её биографии была недавно озвучена её коллегой и напарником по выборам Тимом Уолцем.

"Когда я услышал историю про то, что она работала в Макдональдсе, как многие из нас, кому пришлось работать с молодости для того, чтобы свести концы с концами, для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри. Он знает нас. Он не может работать с машиной Макфлурри," — с улыбкой подчеркнул он на предвыборном мероприятии.