Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 03:21

Кандидат в вице-президенты США Уолтц вызвал республиканца Вэнса на теледебаты

Обложка © ТАСС / AP / Adam Bettcher / X / Governor Tim Walz

Обложка © ТАСС / AP / Adam Bettcher / X / Governor Tim Walz

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц, который станет вице-президентом США в случае победы на выборах Камалы Харрис, вызвал на теледебаты Джеймса Дэвида Вэнса из команды Дональда Трампа, тоже претендующего на этот пост. Чиновник анонсировал встречу в соцсетях, оставив конкуренту короткое послание.

"Увидимся 1 октября, Джей Ди", — написал Уолц в ответ на приглашение телеканала CBS News. Комментариев от Вэнса пока не было.

Республиканец Вэнс заявил, что готов баллотироваться на пост вице-президента США
Республиканец Вэнс заявил, что готов баллотироваться на пост вице-президента США

Саму же Харрис ожидают целых три раунда теледебатов с конкурентом в борьбе за пост главы Белого дома от республиканцев Дональдом Трампом. Встречи политиков состоятся 4, 10 и 25 сентября в эфир телеканалов Fox News, ABC и NBC. По мнению бывшего американского лидера, вице-президент ещё более слабый соперник на дебатах, чем Джо Байден.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Камала Харрис
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров