Кандидат в вице-президенты США Уолтц вызвал республиканца Вэнса на теледебаты
Обложка © ТАСС / AP / Adam Bettcher / X / Governor Tim Walz
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц, который станет вице-президентом США в случае победы на выборах Камалы Харрис, вызвал на теледебаты Джеймса Дэвида Вэнса из команды Дональда Трампа, тоже претендующего на этот пост. Чиновник анонсировал встречу в соцсетях, оставив конкуренту короткое послание.
"Увидимся 1 октября, Джей Ди", — написал Уолц в ответ на приглашение телеканала CBS News. Комментариев от Вэнса пока не было.
Саму же Харрис ожидают целых три раунда теледебатов с конкурентом в борьбе за пост главы Белого дома от республиканцев Дональдом Трампом. Встречи политиков состоятся 4, 10 и 25 сентября в эфир телеканалов Fox News, ABC и NBC. По мнению бывшего американского лидера, вице-президент ещё более слабый соперник на дебатах, чем Джо Байден.