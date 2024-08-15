Кандидат в вице-президенты США Уолтц вызвал республиканца Вэнса на теледебаты

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц, который станет вице-президентом США в случае победы на выборах Камалы Харрис, вызвал на теледебаты Джеймса Дэвида Вэнса из команды Дональда Трампа, тоже претендующего на этот пост. Чиновник анонсировал встречу в соцсетях, оставив конкуренту короткое послание.

"Увидимся 1 октября, Джей Ди", — написал Уолц в ответ на приглашение телеканала CBS News. Комментариев от Вэнса пока не было.