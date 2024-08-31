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31 августа, 00:16

«Запомните»: Трамп сделал заявление о России

Трамп заявил, что странам необходимо ладить с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что выстраивание хороших отношений с россией является правильным подходом для стран. Об этом он сообщил на митинге сторонников в Пенсильвании.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, запомните. Ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это умно», — подчеркнул политик.

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Напомним, что Трамп выступает за мирные переговоры с Украиной и является противником военной помощи ВСУ. Также он неоднократно упоминал о том, что заинтересован в хороших отношениях с Россией. Кстати, помощники Трампа разработали план по прекращению боёв на Украине. Если бизнесмена на ноябрьских выборах изберут главой Белого дома, то Киев получит больше оружия только при условии прекращения огня и при начале переговоров с Москвой. Сам же Трамп неоднократно заявлял, что планирует решить украинский конфликт ещё до инаугурации. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что план советников Трампа по урегулированию украинского конфликта должен учитывать множество факторов.

Оксана Попова
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