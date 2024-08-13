"Они будут защищать страны": Трамп назвал лучших в своём деле глав государств

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына лучшими в своём деле. Соответствующее заявление политический деятель сделал в рамках интервью основателю Tesla и Space X Илону Маску.

"Я знаю Путина, я знаю председателя Си. Я знаю Ким Чен Ына из Северной Кореи, я знаю их всех. Они лучшие в своём деле. Они жёсткие, они умные, они жестокие, и они будут защищать свои страны", — заявил 45-й американский лидер.

Трамп ещё раз заявил, что эти лидеры жёсткие люди и лучшие в своём деле. По его словам, когда эти политики видят вице-президента США Камалу Харрис или пока ещё действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, они "попросту не могут в это поверить".