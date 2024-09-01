Песков обещал ВСУ продолжение «ударов возмездия» за Курск

Песков: Россия отвечает на вылазку ВСУ в Курскую область и продолжит это делать

Российская армия продолжит жёстко отвечать украинской стороне за попытку прорваться в Курскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Вы видите решительные действия наших вооружённых сил. Нет никаких сомнений, что они будут продолжены», — пояснил представитель Кремля.