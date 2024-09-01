Песков обещал ВСУ продолжение «ударов возмездия» за Курск
Песков: Россия отвечает на вылазку ВСУ в Курскую область и продолжит это делать
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Российская армия продолжит жёстко отвечать украинской стороне за попытку прорваться в Курскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Вы видите решительные действия наших вооружённых сил. Нет никаких сомнений, что они будут продолжены», — пояснил представитель Кремля.
Напомним, 6 августа украинские войска попытались совершить прорыв в Курской области. ВС России ведут с ними бои и уничтожают противника в приграничных районах. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР. Сейчас наши бойцы уверенно продвигаются по всей линии фронта, освобождая всё новые и новые населённые пункты. По данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 8 тысяч военных за весь период боевых действий в курском приграничье. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Запада «изощрённые мозги», комментируя финансирование вылазки ВСУ из-за рубежа.