«У них изощрённые мозги»: Лавров высказался о цели Запада при атаке ВСУ на Курскую область

Трудно судить, какую цель преследовали страны Запада, финансируя вылазку украинских войск в Курскую область. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, у западных политиков весьма «изощрённые мозги».

«Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощрённые мозги», — сказал министр в беседе с RT.