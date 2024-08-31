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Регион
31 августа, 14:38

«У них изощрённые мозги»: Лавров высказался о цели Запада при атаке ВСУ на Курскую область

Лавров: Трудно судить о цели Запада, спонсировавшего атаку ВСУ в Курской области

Трудно судить, какую цель преследовали страны Запада, финансируя вылазку украинских войск в Курскую область. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, у западных политиков весьма «изощрённые мозги».

«Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощрённые мозги», — сказал министр в беседе с RT.

Лавров отметил, что политики на Западе часто «выворачивают всё по-своему», а у Владимира Зеленского, заявившего, что операция ВСУ в Курской области необходима для дальнейшего «обмена» территориями, часто проскакивают фразы «по Фрейду».

Напомним, 6 августа украинские войска попытались совершить прорыв в Курской области. ВС России ведут с ними бои и уничтожают противника в приграничных районах. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР. Однако наши бойцы уверенно продвигаются по всей линии фронта, освобождая всё новые и новые населённые пункты. Согласно данным Минобороны, украинская армия потеряла более 8 тысяч военных за весь период боевых действий в курском приграничье.

Авантюра превратилась в анекдот: Военный обозреватель высмеял план Зеленского по Курской области
Авантюра превратилась в анекдот: Военный обозреватель высмеял план Зеленского по Курской области
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VK / МИД России

Наталья Демьянова
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