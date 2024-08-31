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31 августа, 12:36

Авантюра превратилась в анекдот: Военный обозреватель высмеял план Зеленского по Курской области

Обозреватель Шлепченко: Авантюра Зеленского в Курской области не оправдалась

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Вторжение ВСУ в Курскую область не помогло Киеву добиться поставленных целей. Украинские войска застряли в приграничье и не могут продвинуться дальше, зато в Донбассе Армия России освобождает один населённый пункт за другим. Об этом рассказал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Он высмеял план Владимира Зеленского по Курской области, сравнив авантюру главаря киевского режима с анекдотом. По словам эксперта, ВСУ смогли добиться передислокации части войск РФ из Донбасса в курское приграничье, при этом сами стремительно теряют позиции на Покровском направлении.

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Обозреватель напомнил, что ВС РФ освобождают населённые пункты в зоне СВО, поэтому попытка Зеленского перенести фронт на территорию России напомнила эксперту один плохой анекдот.

«Можно вспомнить анекдот про мужика, который шёл по лесу и орал. Когда к нему навстречу вылез медведь и спросил, мол, что ты орёшь, тот говорит: «Я хочу, чтобы меня кто-то услышал». Ну медведь и отвечает: «Я тебя услышал. Тебе действительно полегчало?» Вот здесь то же самое», — сыронизировал военный эксперт.

Напомним, ранее журналисты Forbes отметили, что операция ВСУ в Курской области не достигла целей. Предполагалось, что вторжение остановит российские войска на Покровском направлении, однако этого не случилось.

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Борис Эльфанд
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