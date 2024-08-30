Российские военные могут полностью ликвидировать «Южную» группировку Вооружённых сил Украины, занимающую позиции у города Красноармейск. Об этом сообщил присоединившийся к ВСУ экс-журналист Станислав Асеев.

«[Возможно] уничтожение всей «Южной» группировки сил [ВСУ], а не только Покровска. [Причины идут] — от посадки цветов вместо строительства укреплений до непонимания со стороны высшего командования проблем, очевидных каждому солдату в окопах», — отметил он в беседе с Financial Times.

По словам Асеева, киевский режим сейчас ничего не может сделать для города, кроме как «эвакуировать как можно больше людей».

Напомним, Асеев работал журналистом в Донецке под псевдонимом Станислав Васин. В 2017 году власти ДНР обвинили его в шпионаже, а в 2019-м писателя приговорили к 15 годам лишения свободы, однако вскоре его освободили в рамках обмена пленными и передали Украине. А в 2023-м Асеев вступил в ряды ВСУ