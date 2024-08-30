«Сажают цветы вместо укреплений»: На Украине допустили уничтожение «Южной» группировки ВСУ
Экс-журналист Асеев допустил уничтожение «Южной» группировки ВСУ
Российские военные могут полностью ликвидировать «Южную» группировку Вооружённых сил Украины, занимающую позиции у города Красноармейск. Об этом сообщил присоединившийся к ВСУ экс-журналист Станислав Асеев.
«[Возможно] уничтожение всей «Южной» группировки сил [ВСУ], а не только Покровска. [Причины идут] — от посадки цветов вместо строительства укреплений до непонимания со стороны высшего командования проблем, очевидных каждому солдату в окопах», — отметил он в беседе с Financial Times.
По словам Асеева, киевский режим сейчас ничего не может сделать для города, кроме как «эвакуировать как можно больше людей».
Напомним, Асеев работал журналистом в Донецке под псевдонимом Станислав Васин. В 2017 году власти ДНР обвинили его в шпионаже, а в 2019-м писателя приговорили к 15 годам лишения свободы, однако вскоре его освободили в рамках обмена пленными и передали Украине. А в 2023-м Асеев вступил в ряды ВСУ
Красноармейск, который, к слову, в 2016 году был переименован Украиной в Покровск, является районным центром на северо-западе Донецкой Народной Республики. В этом городе находится достаточно крупный узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Также через Красноармейск есть сообщение с подконтрольными Киеву Краматорском и Славянском. Недавно замглавы ЦРУ Дэвид Коэн признал, что ВС РФ добиваются успехов в районе Красноармейска. По его словам, ВС РФ имеют все шансы освободить населённый пункт. А до этого Генштаб ВСУ заявлял о «напряжённой» ситуации в районе Красноармейска.
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