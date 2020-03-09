Украинский шпион считает Донбасс потерянным для Украины

Журналист Станислав Асеев, получивший 15 лет за шпионаж в Донецкой Народной Республике (ДНР), считает, что Украина проиграла войну за Донбасс.

По его словам, на этой территории уже выросло целое поколение, которое воспитывалось на других ценностях. Например, изучало подвиги ополченцев. Асеев посчитал, что Украине не нужны люди, считающие себя русскими, и всех, участвовавших в конфликте, нужно вывезти в Россию.

После этого, по словам журналиста, Киев должен получить контроль над границей с ДНР. Однако подобные условия он назвал фантазией и бессмыслицей. Такое мнение Асеев высказал в интервью украинскому Пятому каналу.

Асеев был приговорён к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины. С 2015 по 2017 год он был участником экстремистской группировки и за денежное вознаграждение критиковал власть, правоохранителей и ополченцев ДНР. В декабре он вернулся на родину в рамках обмена заключёнными.

Ранее сообщалось, что в ДНР лишили украинский язык статуса государственного.