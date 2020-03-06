В ДНР лишили украинский язык статуса государственного

Депутаты Народного совета ДНР внесли изменения в конституцию, лишив украинский язык статуса государственного. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе органа республиканской власти. Таким образом, единственным официальным языком остался русский. Закон будет направлен на подпись главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного совета.

Власти ДНР отмечают, что новый порядок никак не нарушает права граждан по части использования украинского языка как для частного общения, так и при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования.

— В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей, — комментирует представитель главы республики в Народном совете Алексей Сухинин.

Он добавил, что русский язык имеет статус мирового языка и является одним из шести официальных языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций.

А вот на Украине ситуация вокруг русского языка сложилась иная. Прошлым летом там вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. При этом, согласно опросам, более трети украинцев (35%) считают родным языком русский. А более половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.