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29 августа, 01:26

«Ситуация напряжённая»: Генштаб ВСУ забил тревогу из-за ударного кулака России под Покровском

Генштаб ВСУ признал тяжёлое положение украинских войск на Покровском направлении

Генеральный штаб ВСУ опубликовал тревожную для Киева сводку по расстановке сил на линии боевого соприкосновения. В сообщении говорится, что самая опасная картина складывается на Покровском направлении, где Российская армия сформировала мощный наступательный кулак.

«Ситуация на Покровском направлении остаётся напряжённой», — гласит пост.

Параллельно ВС РФ развивают успех и на смежных участках фронта. Атаки зафиксированы на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях.

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Тревогу из-за успешного наступления российских войск в направлении Покровска ранее забили и в Пентагоне. Линия фронта подходит к городу Селидово, восточные окраины которого уже освобождены от сил ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Илья Пушкарев
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