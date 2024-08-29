«Ситуация напряжённая»: Генштаб ВСУ забил тревогу из-за ударного кулака России под Покровском
Генштаб ВСУ признал тяжёлое положение украинских войск на Покровском направлении
Генеральный штаб ВСУ опубликовал тревожную для Киева сводку по расстановке сил на линии боевого соприкосновения. В сообщении говорится, что самая опасная картина складывается на Покровском направлении, где Российская армия сформировала мощный наступательный кулак.
«Ситуация на Покровском направлении остаётся напряжённой», — гласит пост.
Параллельно ВС РФ развивают успех и на смежных участках фронта. Атаки зафиксированы на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях.
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