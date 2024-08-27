Пентагон признал продвижение россиян в ДНР

Российские войска теснят ВСУ на Покровском направлении на территории ДНР, подконтрольной Киеву, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Стенограмма с его ответами на брифинге опубликована на сайте оборонного ведомства.

«Мы, безусловно, внимательно следим за этим. Вы видите, что россияне здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой территории идут тяжёлые бои», — заявил Райдер.

По его словам, Вашингтон будет и впредь консультировать солдат на участках сражений, поддерживая связь с Украиной. Рейдер полагает, что это необходимо для лучшего понимания потребностей украинцев в военной поддержке.