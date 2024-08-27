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Регион
27 августа, 02:58

ВС РФ перекрыли украинцам «дорогу жизни»

Полковник Матвийчук: Армия России перекрыла «дорогу жизни» ВСУ у Покровска

Вооружённые силы Российской Федерации перекрыли «дорогу жизни» ВСУ, пролегающую в направлении Покровска. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это связано с тем, что два батальона украинской армии попали в окружение рядом с украинским Нью-Йорком.

«ВСУ сейчас действительно в тактическом окружении. Это выход на Покровск, который называется «воротами в Донецк». Дорога, которая идёт к Покровску, — это «дорога жизни» для ВСУ. Мы ликвидируем полностью логистику и центр логистики в этом регионе, то есть мы выходим напрямую к южной группировке войск противника, который сегодня занимает Краматорск», — пояснил Матвийчук.

Он обратил внимание, что ВС РФ вошли в межпозиционное пространство и развивают наступление. Оперативная оборона противника в ближайшее время должна быть прорвана, если он не придумает что-нибудь сногсшибательное, отметил Матвийчук.

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Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что украинские власти за 33-летие независимости не удосужились построить ни одного нового аэродрома для базирования Военно-воздушных сил страны. Такое положение дел облегчает работу Российской армии во время СВО.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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