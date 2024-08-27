Наследство с подвохом: Украине указали на фатальный просчёт, который погубил авиацию ВСУ
Литовкин: Киев держит авиацию на советских аэродромах, так как не построил своих
Украинские власти за 33-летие независимости не удосужились построить ни одного нового аэродрома для базирования Военно-воздушных сил страны. Такое положение дел облегчает работу Российской армии во время СВО, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военный обозреватель Виктор Литовкин.
По словам отставного полковника, у ВС РФ не возникает трудностей с поиском мест размещения боевой авиации противника. Так как ВСУ не имеют свежих авиабаз, они вынуждены использовать советские аэродромы. Местоположение каждого из них российским военным хорошо известно, отметил обозреватель.
Напомним, что в ночь на 26 августа ВС РФ нанесли удар возмездия по десяткам целей на Украине. Военные объекты атаковали беспилотники и крылатые ракеты. Серия взрывов прогремела и на авиабазе ВСУ под Ивано-Франковском, где могли базироваться истребители F-16.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine