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27 августа, 00:28

Наследство с подвохом: Украине указали на фатальный просчёт, который погубил авиацию ВСУ

Литовкин: Киев держит авиацию на советских аэродромах, так как не построил своих

Украинские власти за 33-летие независимости не удосужились построить ни одного нового аэродрома для базирования Военно-воздушных сил страны. Такое положение дел облегчает работу Российской армии во время СВО, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военный обозреватель Виктор Литовкин.

По словам отставного полковника, у ВС РФ не возникает трудностей с поиском мест размещения боевой авиации противника. Так как ВСУ не имеют свежих авиабаз, они вынуждены использовать советские аэродромы. Местоположение каждого из них российским военным хорошо известно, отметил обозреватель.

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Напомним, что в ночь на 26 августа ВС РФ нанесли удар возмездия по десяткам целей на Украине. Военные объекты атаковали беспилотники и крылатые ракеты. Серия взрывов прогремела и на авиабазе ВСУ под Ивано-Франковском, где могли базироваться истребители F-16.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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