За Курскую область: Что известно об ударах возмездия по Украине Прилёты «Гераней», взрывы, горящие электроподстанции и разрушенные аэродромы — ВС РФ наносят массированные удары за терроризм ВСУ под Курском, подробнее — на Life.ru. 26 августа, 11:31 Нанесения удара крылатыми ракетами "Калибр". Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Что такое удар возмездия

В понедельник, 26 августа, территорию Украины сотрясли методичные атаки на критическую инфраструктуру, технику, промышленные и логистические объекты. ВС РФ не дают противнику передышки и повода забыть о том, что такое удар возмездия. Это серия мощных ударов в ответ на терроризм и атаку в Курской области. Наши бойцы методично отрабатывают участок за участком, уничтожая жизненно важные ресурсы врага.

Никто не сомневался, будет ли удар возмездия Киеву со стороны России. Вопрос необходимости бескомпромиссных ударов был поставлен на серьёзные рельсы сразу же после появления украинских ДРГ на территории России. Напомним, после атак на курское приграничье президент России Владимир Путин заявил: враг получит жёсткий и бескомпромиссный ответ.

— Противник, безусловно, получит достойный ответ. Все цели, стоящие перед Россией, вне всяких сомнений, будут достигнуты, — заявил Путин.

Сегодня мы видим, что обещание сдержано: число прилётов по объектам Незалежной только сегодняшним утром достигло отметки в 65 эпизодов. Эта цифра показывает, что удары возмездия стали намного мощнее — у противника иссякают силы ПВО.

Когда начались удары возмездия РФ по Украине

Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Удар возмездия Армия России начала наносить сегодня в 06:00 утра по московскому времени. Прилёты зафиксированы по всей территории врага, взрывы были слышны как в Киеве, так и в Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Сумах, Одессе и Львове.

В Харькове были атакованы военные объекты и промзоны, пишет военный журналист, обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин. «Бьём по специалистам из Франции, Польши и США. Отдельный удар нанесён по ПВД иностранных наёмников и техспециалистов в старом и новом аэропорту (Жихарь). Всю ночь машины скорой помощи вывозили трупы, раненых импортников отправляли самолётами в Киев», — сообщил автор. Позже российские ракеты дотянулись и до западных областей Украины: взрывы стали слышны во Львове и Тернополе.

По каким объектам наносится удар

Удары наносятся по жизненно важным объектам — военным аэродромам, объектам энергетики, промышленным предприятиям и военным складам. Логика ударов сводится к тому, чтобы сделать дальнейшее перевооружение и продвижение врага невозможным. При разрушении критически важной инфраструктуры попытки врага восполнять потери и снабжать фронт становятся безрезультативными. От ударов по этой же причине пострадало железнодорожное сообщение, зависимое от электроэнергии. Пострадала железнодорожная сеть Украины и от прямых ударов: ракетным ударом повреждена ж/д инфраструктура в Сумской области. Именно через эту ветку ВСУ поставляли оружие в Курскую область.

Выстрел из 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Некоторые эксперты полагают, что удар пришёлся и по аэродрому Коломыя в Ивано-Франковской области. Здесь ранее дислоцировались истребители F-16. Тактика российских военных возымела успех, с этим сложно спорить даже властям Незалежной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня сообщил о том, что от ударов ВС РФ пострадало 15 областей Украины.

Похожая ситуация и в селе Усатово в Одесском районе, где точным ударом обесточена подстанция, важная для объектов ВСУ. На месте прилёта вспыхнул мощный пожар.

С раннего утра во многих районах Украины перебои с водоснабжением. Львов, Хмельницкий, Ровно, Житомир и Ивано-Франковск отрезаны от электроэнергии. Нанесён серьёзный урон промышленности Полтавской области.

«Ракетным фестивалем, по данным на 11 утра, были охвачены 25 городов на подконтрольной Киеву территории. Много. Но не предел. Далеко не предел», — написал журналист, телеведущий Сергей Мардан. Позднее количество увеличилось больше чем вдвое.

Возмездие и яростные удары российских войск по Украине сопровождаются последовательным продвижением вглубь территории врага. Наши бойцы продвинулись до террикона шахты Котляревского на Покровском направлении в ДНР. Также стало известно, что из соображений безопасности приостановили свою работу КПП Отачь и Унгурь на границе Украины с Молдавией. В правобережных районах Киева работают «Пункты незламности» для тех, кто остался без света. Это происходит впервые за два года.

Удары ВС РФ по Украине — это ответ на провокацию ВСУ в Курской области, депутаты говорят, что последует продолжение. Видео © Telegram / SHOT

Чем Россия наносит удары по Украине

Для ударов по Украине ВС РФ используют мощные силы: ракетоносцы Ту-22, Ту-95, баллистические и крылатые ракеты, также в ходу тяжёлые беспилотники типа «Герань» и управляемые фугасные авиабомбы. Российские Вооружённые силы показывают свою огневую мощь силами флота: в море вышли корабли с «Калибрами» на борту — это подводная лодка, два фрегата и ракетный крейсер.

— ‎ВС РФ утром нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели поражены, — сообщили в Министерстве обороны России.

Авторы Антон Плотников