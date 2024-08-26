Авиация, флот и БПЛА: Минобороны РФ отчиталось о массированных ударах возмездия по Украине
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на Украине
Российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины утром 26 августа. К операции подключили авиацию и флот, отчиталось Минобороны РФ.
«ВС РФ утром нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели поражены», – доложило военное ведомство.
Напомним, что под утро 26 августа Украина нанесла удары по Саратовской области. Обломки БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. ВС РФ провели в ответ одну из самых крупных атак по целям на территории Украины. Взрывы были зафиксированы во многих городах. Подполье считает, что целями удара возмездия стали места дислокации иностранных наёмников и ангары с недавно подаренными Киеву F-16.
Минобороны РФ