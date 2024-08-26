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26 августа, 09:10

Авиация, флот и БПЛА: Минобороны РФ отчиталось о массированных ударах возмездия по Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на Украине

Российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины утром 26 августа. К операции подключили авиацию и флот, отчиталось Минобороны РФ.

«‎ВС РФ утром нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели поражены», – доложило военное ведомство.

Премьер Украины сообщил об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях
Премьер Украины сообщил об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях

Напомним, что под утро 26 августа Украина нанесла удары по Саратовской области. Обломки БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. ВС РФ провели в ответ одну из самых крупных атак по целям на территории Украины. Взрывы были зафиксированы во многих городах. Подполье считает, что целями удара возмездия стали места дислокации иностранных наёмников и ангары с недавно подаренными Киеву F-16.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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