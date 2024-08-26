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Власти Украины объявили эвакуацию жителей 30 подконтрольных посёлков в ДНР

26 августа, 16:28
Украинский солдат. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинский солдат. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

На Украине жителей тридцати населённых пунктов в зоне ДНР, подконтрольной Киеву, начнут насильно вывозить в западную часть страны. О принудительной эвакуации в связи с приближением российских войск сообщил глава украинской военной администрации Вадим Филашкин.

«Расширяем зону принудительной эвакуации. В связи с ухудшением ситуации с безопасностью сегодня на заседании региональной комиссии <…> решили начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями», — написал он в телеграм-канале.

Чиновник пояснил, что вывозить будут жителей таких населённых пунктов, как Константиновка, Белая Гора, Безымянное, Ижевка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Григоровка.

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Ранее сообщалось, что украинские власти призывают жителей покинуть город Красноармейск (другое название — Покровск) в ДНР, объяснив требование стремительным приближением российских войск. Немецкий журналист Юлиан Рёпке поделился мнением, что сдача города окажется для ВСУ потерей неизмеримого масштаба.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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