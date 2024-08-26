Власти Украины объявили эвакуацию жителей 30 подконтрольных посёлков в ДНР
Украинский солдат. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
На Украине жителей тридцати населённых пунктов в зоне ДНР, подконтрольной Киеву, начнут насильно вывозить в западную часть страны. О принудительной эвакуации в связи с приближением российских войск сообщил глава украинской военной администрации Вадим Филашкин.
«Расширяем зону принудительной эвакуации. В связи с ухудшением ситуации с безопасностью сегодня на заседании региональной комиссии <…> решили начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями», — написал он в телеграм-канале.
Чиновник пояснил, что вывозить будут жителей таких населённых пунктов, как Константиновка, Белая Гора, Безымянное, Ижевка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Григоровка.
Ранее сообщалось, что украинские власти призывают жителей покинуть город Красноармейск (другое название — Покровск) в ДНР, объяснив требование стремительным приближением российских войск. Немецкий журналист Юлиан Рёпке поделился мнением, что сдача города окажется для ВСУ потерей неизмеримого масштаба.