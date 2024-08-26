Власти Украины объявили эвакуацию жителей 30 подконтрольных посёлков в ДНР

На Украине жителей тридцати населённых пунктов в зоне ДНР, подконтрольной Киеву, начнут насильно вывозить в западную часть страны. О принудительной эвакуации в связи с приближением российских войск сообщил глава украинской военной администрации Вадим Филашкин.

«Расширяем зону принудительной эвакуации. В связи с ухудшением ситуации с безопасностью сегодня на заседании региональной комиссии <…> решили начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями», — написал он в телеграм-канале.