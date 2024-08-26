Сдача расположенного в Донецкой Народной Республике населённого пункта Покровска (до 2016 года — Красноармейск) окажется для Вооружённых сил Украины потерей неизмеримого масштаба. Об этом на своей странице в социальной сети Х написал немецкий журналист Юлиан Рёпке.

«Просто невозможно переоценить, что будет означать для всего украинского фронта на Востоке потеря Покровска», — заявил Рёпке.

Он также сообщил, что не понимает, почему украинское военное руководство смотрит на это иначе. В связи с этим он подчеркнул, что не видит от ВСУ никаких действенных усилий, чтобы замедлить продвижение Вооружённых сил РФ в этом районе.