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26 августа, 02:26

«Просто невозможно»: В Германии оценили последствия потери Покровска для ВСУ

Журналист Рёпке назвал сдачу Покровска потерей неизмеримого масштаба для ВСУ

Сдача расположенного в Донецкой Народной Республике населённого пункта Покровска (до 2016 года — Красноармейск) окажется для Вооружённых сил Украины потерей неизмеримого масштаба. Об этом на своей странице в социальной сети Х написал немецкий журналист Юлиан Рёпке.

«Просто невозможно переоценить, что будет означать для всего украинского фронта на Востоке потеря Покровска», — заявил Рёпке.

Он также сообщил, что не понимает, почему украинское военное руководство смотрит на это иначе. В связи с этим он подчеркнул, что не видит от ВСУ никаких действенных усилий, чтобы замедлить продвижение Вооружённых сил РФ в этом районе.

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Ранее военнослужащие трёх рот Национальной гвардии Украины заявили, что не будут участвовать в битве за Покровск. Это произошло после того, как украинские военные обнаружили, что коммуникация с соседними подразделениями не налажена, а связь едва работает.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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