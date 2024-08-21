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21 августа, 15:17

Сразу три украинские роты отказались вступить в смертоносную битву за Покровск

СМИ: Три роты 15-й бригады Нацгвардии Украины отказались оборонять Покровск

Бойцы трёх рот Национальной гвардии Украины заявили, что не будут участвовать в битве за Покровск (до 2016 года — Красноармейск), пока ещё находящийся под контролем Киева. Об этом поведал изданию "Страна" военнослужащий второго батальона 15-й бригады Нацгвардии Владислав.

«В середине августа наш второй батальон перебросили под Покровск. Сразу, с колёс, мы заняли позиции. Но беда в том, что под Покровск мы уже приехали с огромным кадровым голодом. После недели боёв нас осталось ещё меньше — по 10-13 человек в роте, включая командиров», — вспоминает боец.

По его словам, закрепившись на рубежах под Покровском, солдаты обнаружили, что коммуникация с соседними подразделениями не налажена, а связь едва работает, из-за чего отсутствовало чёткое понимание о том, за кем закреплены позиции.

Оборонять позиции позиции было невозможно, поскольку российская армия имела численное превосходство и постоянно нападала, а соотношение бойцов составляло 1 к 30, рассказал украинец.

Он также отметил отсутствие боевой слаженности, поскольку на фланге находилось лишь одно подразделение, прикрывающее его отряд, но и оно затем внезапно покинуло позицию. Одна из групп, с его слов, вовсе не смогла покинуть бой. Сейчас остаётся только догадываться о её дальнейшей судьбе. Совокупность всех этих явлений и стала причиной отказа от выполнения боевых задач трёх переброшенных под Покровск рот.

«Приехало начальство, предложили сделать шаг вперед тем, кто отказывается выполнять задачи. Шагнули все, кто остались, во главе с командирами. Начальство засняло это на видео и уехало. Сейчас не знаем, что будет дальше, ждём последствий. Притом что все отказники воюют с начала войны, все обстрелянные, боевые. Но нас просто осталось слишком мало», — заключил военный.

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Украинская армия не может остановить армию России, приближающуюся к Покровску. Сложное положение дел в регионе признавал и главком ВСУ Сырский. По мнению украинского майора Лапина, до взятия города российскими ВС остаются считанные дни. Предчувствуя приближающуюся сдачу населённого пункта, его администрация решила эвакуироваться. Покинуть Покровск решили и местные жители. Если Украина отступит, то её армия потеряет последний фортификационный пункт, из которого ВСУ проводят обстрелы Донецка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Владимир Озеров
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