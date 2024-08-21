Бойцы трёх рот Национальной гвардии Украины заявили, что не будут участвовать в битве за Покровск (до 2016 года — Красноармейск), пока ещё находящийся под контролем Киева. Об этом поведал изданию "Страна" военнослужащий второго батальона 15-й бригады Нацгвардии Владислав.

«В середине августа наш второй батальон перебросили под Покровск. Сразу, с колёс, мы заняли позиции. Но беда в том, что под Покровск мы уже приехали с огромным кадровым голодом. После недели боёв нас осталось ещё меньше — по 10-13 человек в роте, включая командиров», — вспоминает боец.

По его словам, закрепившись на рубежах под Покровском, солдаты обнаружили, что коммуникация с соседними подразделениями не налажена, а связь едва работает, из-за чего отсутствовало чёткое понимание о том, за кем закреплены позиции.

Оборонять позиции позиции было невозможно, поскольку российская армия имела численное превосходство и постоянно нападала, а соотношение бойцов составляло 1 к 30, рассказал украинец.

Он также отметил отсутствие боевой слаженности, поскольку на фланге находилось лишь одно подразделение, прикрывающее его отряд, но и оно затем внезапно покинуло позицию. Одна из групп, с его слов, вовсе не смогла покинуть бой. Сейчас остаётся только догадываться о её дальнейшей судьбе. Совокупность всех этих явлений и стала причиной отказа от выполнения боевых задач трёх переброшенных под Покровск рот.