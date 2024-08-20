Киевские ставленники спешно бегут из Красноармейска из-за наступления ВС России
Кимаковский: Власти Красноармейска покидают город из-за приближения ВС РФ
Киев проводит эвакуацию властей города Красноармейск (на Украине его называют Покровск), находящегося на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Архивы покинут город вместе с администрацией. Об этом рассказал в эфире Первого канала советник главы республики Игорь Кимаковский.
"Уже в Покровске идёт эвакуация архивов и органов государственной власти", — рассказал Кимаковский.
По его словам, причиной спешного отъезда из города стали успехи российских войск в регионе и ухудшающееся положение ВСУ в населённом пункте Селидово.
Ранее Игорь Кимаковский уже отмечал успехи российских ВС, которые закрепляются на новых позициях на Покровском и Торецком направлениях. Это заметил и главком ВСУ Александр Сырский заявив, что украинская армия испытывает серьёзные проблемы на этих участках фронта.
Wikipedia / Тетяна Костюченко