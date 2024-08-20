Киевские ставленники спешно бегут из Красноармейска из-за наступления ВС России

Киев проводит эвакуацию властей города Красноармейск (на Украине его называют Покровск), находящегося на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Архивы покинут город вместе с администрацией. Об этом рассказал в эфире Первого канала советник главы республики Игорь Кимаковский.

"Уже в Покровске идёт эвакуация архивов и органов государственной власти", — рассказал Кимаковский.