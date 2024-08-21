Полёт Путина к "пехотинцам" в Чечню связали с заходом боевиков ВСУ в Курскую область Эксперт Мартынов назвал знаковым визит Путина в Чечню на фоне атак под Курском 21 августа, 14:59 Владимир Путин в Чечне. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Визит президента РФ Владимира Путина в Чечню следует рассматривать в контексте всей его поездки в регионы Северного Кавказа, красной нитью везде прошла тема борьбы с терроризмом на фоне тех терактов, которы устраивают ВСУ в курском приграничье. Об этом Life.ru рассказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

Обращу внимание, что перед прилётом в Чечню Путин был в Беслане, встречался с мамами погибших детей, посетил там "город ангелов", сожжённую школу — 20 лет же бесланской трагедии будет через две недели. И мне кажется, эти вещи надо прямо в комплексе рассматривать Алексей Мартынов директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Эксперт напомнил, что и 20 лет назад перед Россией стояли вызовы наподобие современных. Так, банды террористов заходили в Дагестан, потом была Вторая Чеченская война, и при этом там бандитов "всех мастей со всего мира готовили, вооружали, оплачивали те же самые спецслужбы стран НАТО". Тогда все об этом знали, но особо спонсоры терроризма не озвучивались, сказал аналитик.

Именно тогда Путин, занимавший в то время пост премьер-министра страны, произнёс сакраментальную фразу — "мочить террористов в сортире". И будущий президент и его команда одержали победу в той борьбе со злом, подчеркнул Мартынов. Сейчас на Северном Кавказе установлен прочный мир, а Чечня — динамично развивающийся, современный российский регион.

По словам политолога, визит Путина в Чеченскую республику — это такое знаковое событие, особенно на фоне террористической атаки на Курское приграничье со стороны ВСУ. Важно понимать, отметил эксперт, что украинские бандиты и стоящие за ними заказчики с Запада — это по сути такие же международные террористы, что и 20 лет назад. Но если раньше НАТО не афишировала тот факт, что готовит боевиков для удара по России, то сейчас всё делается открыто.

«Тогда натовские генералы и спецслужбы делали это не нарочито, так сказать под столом, хотя все знали прекрасно, кто за этим стоит. А сегодня, по сути, в открытую не просто поддерживают, но и направляют, планируют и реализуют эту террористическую деятельность. Нет сомнения, что, как и 20 лет назад, Россия справится с этим вызовом», — пояснил Мартынов.

Он подчеркнул, что хотя поездка Путина заявлялась как плановая и деловая, но её, бесспорно, можно оценить как символическую. Сегодня в Чечне ничто не напоминает о террористических атаках прошлых лет, а сам регион превратился в спокойный сад, где гуляют мамочки с колясками, построены современные здания, развивается инфраструктура, растут социально-экономические показатели, резюмировал эксперт.