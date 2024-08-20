Владимир Путин прибыл в Чечню
Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню с рабочим визитом. В аэропорту его города Грозный его встретил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом политик написал в своём телеграм-канале, отметив, что российского лидера ожидает насыщенная программа.
"Президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Чеченскую Республику. В рамках визита запланирована насыщенная программа", — написал он в своём телеграм-канале.
Путин прибыл в Чеченскую Республику. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Как уже писал Life.ru, Путин прибыл на Северный Кавказ. В ходе поездки президент посетил Беслан, где опустился на колени и помолился во время посещения "Города ангелов". Там похоронены погибшие во время теракта 1—3 сентября 2004 года. Кроме того, он впервые побывал в захваченной террористами бесланской школе. Также глава РФ встретился с матерями погибших, выслушал их озабоченность по поводу хода расследования и поручил передать все просьбы прокуратуре.
Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС