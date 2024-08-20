Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню с рабочим визитом. В аэропорту его города Грозный его встретил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом политик написал в своём телеграм-канале, отметив, что российского лидера ожидает насыщенная программа.