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20 августа, 11:13

Преклонил колени: Появилось видео посещения Путиным "Города ангелов" в Беслане

Опубликовано видео посещения Владимиром Путиным мемориального кладбища в Беслане

Президент России Владимир Путин опустился на колени во время посещения "Города ангелов" — мемориального кладбища в Беслане, на котором похоронены 266 человек, погибших во время теракта 1—3 сентября 2004 года. Об этом передает корреспондент Life.ru с места событий. Российского лидера сопровождают полпред в СКФО Юрий Чайка и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Путин почтил память жертв теракта на мемориальном кладбище "Город ангелов" в Беслане. Видео © Life.ru

Глава государства встал на колени и помолился у подножья 9-метрового "Древа скорби", а затем оставил букет алых роз у другого монумента — памятника погибшим сотрудникам спецподразделений и спасателям, погибшим при штурме захваченной террористами школы 3 сентября 2004 года.

Путин возложил цветы к Древу скорби — памятнику жертвам теракта в Беслане
Путин возложил цветы к Древу скорби — памятнику жертвам теракта в Беслане

1 Сентября 2024 года, в День знаний, бесланская школа № 1 подверглась нападению группы террористов. На торжественной линейке тогда присутствовало более тысячи детей и взрослых. Нападавшие загнали всех в здание школы и удерживали там почти три дня в ужасных условиях: без еды и воды, без возможности удовлетворять минимальные естественные потребности. Здание школы было заминировано. 3 сентября состоялся штурм, в ходе которого были убиты несколько десятков бойцов спецподразделений. Всего в результате бесланского теракта погибло 333 человека, из которых 186 — дети в возрасте от одного до 17 лет.

Обложка ©

Life.ru

Алексей Берковиц
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