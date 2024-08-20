Преклонил колени: Появилось видео посещения Путиным "Города ангелов" в Беслане

Президент России Владимир Путин опустился на колени во время посещения "Города ангелов" — мемориального кладбища в Беслане, на котором похоронены 266 человек, погибших во время теракта 1—3 сентября 2004 года. Об этом передает корреспондент Life.ru с места событий. Российского лидера сопровождают полпред в СКФО Юрий Чайка и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

1 Сентября 2024 года, в День знаний, бесланская школа № 1 подверглась нападению группы террористов. На торжественной линейке тогда присутствовало более тысячи детей и взрослых. Нападавшие загнали всех в здание школы и удерживали там почти три дня в ужасных условиях: без еды и воды, без возможности удовлетворять минимальные естественные потребности. Здание школы было заминировано. 3 сентября состоялся штурм, в ходе которого были убиты несколько десятков бойцов спецподразделений. Всего в результате бесланского теракта погибло 333 человека, из которых 186 — дети в возрасте от одного до 17 лет.