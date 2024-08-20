Путин возложил цветы к Древу скорби — памятнику жертвам теракта в Беслане

Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан, где почтил память жертв чудовищного теракта, произошедшего 1—3 сентября 2004 года в здании школы № 1. Глава государства посетил мемориальное кладбище города, где покоятся дети и взрослые, погибшие при захвате школы террористами.

Город ангелов — название мемориального кладбища в Беслане, на котором похоронены 266 человек, погибших во время теракта 1—3 сентября 2004 года. Фото © Life.ru

Среди погибших в Беслане были и совсем маленькие дети — такие, как Лера Будаева. Фото © Life.ru

Брат и сестра, лежащие рядом на мемориальном кладбище Беслана. Фото © Life.ru

Путин возложил цветы к памятнику жертвам теракта — Древу скорби. Это 9-метрова бронзовая композиция, представляющая собой ствол дерева, сформированный четырьмя женскими фигурами. Крона древа образована распростёртыми руками женщин, которые держат ангелов символизирующих погибших детей.

Памятник "Древо скорби" выполнен скульпторами Аланом Корнаевым и Заурбеком Дзанаговым. Фото © Life.ru

После этого глава государства почтил память погибших спецназовцев, которые под обстрелами вытаскивали детей. При штурме захваченной террористами школы 3 сентября 2004 года погибли десять бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и два спасателя отряда "Центроспас". В память о них на городском кладбище Беслана в 2006 году тоже появился памятник. Надпись на пьедестале гласит: "Вы навсегда в самом сердце Беслана: парни, закрывшие сердцем детей".