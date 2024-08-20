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20 августа, 10:50

Путин возложил цветы к Древу скорби — памятнику жертвам теракта в Беслане

Путин опустился на колени перед памятником жертвам теракта в Беслане. Обложка © Life.ru

Путин опустился на колени перед памятником жертвам теракта в Беслане. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан, где почтил память жертв чудовищного теракта, произошедшего 1—3 сентября 2004 года в здании школы № 1. Глава государства посетил мемориальное кладбище города, где покоятся дети и взрослые, погибшие при захвате школы террористами.

Город ангелов — название мемориального кладбища в Беслане, на котором похоронены 266 человек, погибших во время теракта 1—3 сентября 2004 года. Фото © Life.ru

Город ангелов — название мемориального кладбища в Беслане, на котором похоронены 266 человек, погибших во время теракта 1—3 сентября 2004 года. Фото © Life.ru

Среди погибших в Беслане были и совсем маленькие дети — такие, как Лера Будаева. Фото © Life.ru

Среди погибших в Беслане были и совсем маленькие дети — такие, как Лера Будаева. Фото © Life.ru

Брат и сестра, лежащие рядом на мемориальном кладбище Беслана. Фото © Life.ru

Брат и сестра, лежащие рядом на мемориальном кладбище Беслана. Фото © Life.ru

Путин возложил цветы к памятнику жертвам теракта — Древу скорби. Это 9-метрова бронзовая композиция, представляющая собой ствол дерева, сформированный четырьмя женскими фигурами. Крона древа образована распростёртыми руками женщин, которые держат ангелов символизирующих погибших детей.

Памятник "Древо скорби" выполнен скульпторами Аланом Корнаевым и Заурбеком Дзанаговым. Фото © Life.ru

Памятник "Древо скорби" выполнен скульпторами Аланом Корнаевым и Заурбеком Дзанаговым. Фото © Life.ru

После этого глава государства почтил память погибших спецназовцев, которые под обстрелами вытаскивали детей. При штурме захваченной террористами школы 3 сентября 2004 года погибли десять бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и два спасателя отряда "Центроспас". В память о них на городском кладбище Беслана в 2006 году тоже появился памятник. Надпись на пьедестале гласит: "Вы навсегда в самом сердце Беслана: парни, закрывшие сердцем детей".

Горе Беслана: Как происходил захват школы террористами и её освобождение в 2004 году
Горе Беслана: Как происходил захват школы террористами и её освобождение в 2004 году

1 Сентября 2024 года, в День знаний, бесланская школа № 1 подверглась нападению группы террористов. На торжественной линейке тогда присутствовало более тысячи детей и взрослых. Нападавшие загнали всех в здание школы и удерживали там почти три дня в ужасных условиях: без еды и воды, без возможности удовлетворять минимальные естественные потребности. Здание школы было заминировано. 3 сентября состоялся штурм, в ходе которого были убиты несколько десятков бойцов спецподразделений. Всего в результате бесланского теракта погибло 333 человека, из которых 186 — дети в возрасте от одного до 17 лет.

Александр Юнашев
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