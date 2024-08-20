Путин вышел к жителям Владикавказа, его встретили аплодисментами
Владимир Путин встретился с жителями Владикавказа. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин вышел к жителям Владикавказа после того, как провёл встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Life.ru публикует кадры общения главы государства с горожанами.
Владимир Путин встретился с жителями Владикавказа. Видео © Life.ru
Жители собрались у здания республиканской администрации и прождали несколько часов в надежде увидеть президента. Когда Путин появился, в толпе раздались аплодисменты. Политик подошёл к собравшимся, успел крепко пожать некоторым руки и даже согласился сфотографироваться, после чего попрощался и поблагодарил людей за поддержку и тёплый приём. Далее кортеж президента покинул центральную часть города.
Напомним, Владимир Путин прилетел на Северный Кавказ. Президент опустился на колени и помолился во время посещения "Города ангелов" — мемориального кладбища в Беслане. Там похоронены погибшие во время теракта 1—3 сентября 2004 года. А также глава государства впервые посетил и захваченную террористами бесланскую школу. Позже Путин встретился с матерями погибших, выслушал их озабоченность по поводу хода расследования и поручил передать все просьбы прокуратуре.