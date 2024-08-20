Путин вышел к жителям Владикавказа, его встретили аплодисментами

Президент РФ Владимир Путин вышел к жителям Владикавказа после того, как провёл встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Life.ru публикует кадры общения главы государства с горожанами.

Жители собрались у здания республиканской администрации и прождали несколько часов в надежде увидеть президента. Когда Путин появился, в толпе раздались аплодисменты. Политик подошёл к собравшимся, успел крепко пожать некоторым руки и даже согласился сфотографироваться, после чего попрощался и поблагодарил людей за поддержку и тёплый приём. Далее кортеж президента покинул центральную часть города.