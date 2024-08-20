Путин: Россия победит неонацистов так же, как террористов на Кавказе
Россия искоренила террористов на Кавказе. То же самое она сделает и с неонацистами, творящими бесчинства в Донбассе, Новороссии и Курской области. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с матерями Беслана.
"Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, либо в Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своей цели, мы добьёмся этой цели и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников", — с уверенностью подчеркнул российский лидер.
Ранее Владимир Путин посетил "Город ангелов" и мемориальное кладбище в Беслане, где опустился на колени перед у подножья 9-метрового "Древа скорби" и возложил цветы. Затем глава государства отправился в печально известную бесланскую школу № 1, стены которой до сих пор помнят ужасающий теракт в сентябре 2004 года, когда более тысячи детей и взрослых были захвачены безжалостными террористами.
Life.ru