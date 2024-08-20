Россия искоренила террористов на Кавказе. То же самое она сделает и с неонацистами, творящими бесчинства в Донбассе, Новороссии и Курской области. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с матерями Беслана.

"Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, либо в Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своей цели, мы добьёмся этой цели и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников", — с уверенностью подчеркнул российский лидер.