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20 августа, 14:32

Путин: Россия победит неонацистов так же, как террористов на Кавказе

Россия искоренила террористов на Кавказе. То же самое она сделает и с неонацистами, творящими бесчинства в Донбассе, Новороссии и Курской области. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с матерями Беслана.

"Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, либо в Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своей цели, мы добьёмся этой цели и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников", — с уверенностью подчеркнул российский лидер.

Горе Беслана: Как происходил захват школы террористами и её освобождение в 2004 году
Горе Беслана: Как происходил захват школы террористами и её освобождение в 2004 году

Ранее Владимир Путин посетил "Город ангелов" и мемориальное кладбище в Беслане, где опустился на колени перед у подножья 9-метрового "Древа скорби" и возложил цветы. Затем глава государства отправился в печально известную бесланскую школу № 1, стены которой до сих пор помнят ужасающий теракт в сентябре 2004 года, когда более тысячи детей и взрослых были захвачены безжалостными террористами.

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