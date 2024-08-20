Путин впервые приехал в захваченную террористами школу в Беслане 20 августа, 11:49 Владимир Путин в школе в Беслане. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин впервые приехал в школу № 1 в Беслане, в которой террористы удерживали в заложниках детей и сотрудников в сентябре 2004 года. Сейчас в здании открыт мемориальный комплекс.

Владимир Путин в школе в Беслане. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин подошёл к фотографиям погибших от рук террористов. Памятный зал сделан в бывшем спортзале, где террористы удерживали свыше тысячи человек. Главе государства рассказали о героизме педагогов и работников школы в те страшные дни. Так, простой котельщик во время появления боевиков успел спустить в котельную 17 детей и помочь им сбежать через окно, его самого расстреляли.

Сегодня россияне постоянно приносят к мемориалу игрушки и цветы. Вокруг здания построен каркас, помогающий стенам не разрушиться. Остальные помещения школы пока не доступны к посещению. В настоящий момент ведётся работа над строительством международного культурно-патриотического центра "Беслан. Школа номер 1".

Ранее Life.ru писал, что Путин опустился на колени и помолился во время посещения "Города ангелов" — мемориального кладбища в Беслане, на котором похоронены 266 человек, погибших во время теракта 1—3 сентября 2004 года. Российского лидера в поездке сопровождают полпред в СКФО Юрий Чайка и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Авторы Татьяна Миссуми