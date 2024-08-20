Путин высоко оценил кабардинскую пастилу без сахара
Владимир Путин в Кабардино-Балкарии. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президенту России Владимиру Путину в Кабардино-Балкарии показали выпускаемую "Агро 07" продукцию. Руководитель агрокомпании Рашид Тумов рассказал главе государства, как изготавливаются полезные сладости в регионе, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин оценил пастилу в Кабардино-Балкарии. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Здесь сахара нет, ничего нет. Натуральное пюре — и всё", — подчеркнул Тумов.
По его словам, пюре делают из яблока. Руководитель "Агро 07" пояснил, что врачи советуют детям кушать такие полезные сладости. Также Тумов подчеркнул, что кабардинская пастила намного лучше жвачки. С этим согласился российский лидер.
Напомним, сегодня, 20 августа, Владимир Путин прилетел на Северный Кавказ. Глава государства посетит "Агро-07", где имеется современный консервный завод, хранилище ёмкостью 3500 тонн, поля для выращивания гороха мозговых сортов, сады. В последний раз Путин посещал Кабардино-Балкарию в 2019 году.