Путин высоко оценил кабардинскую пастилу без сахара

Президенту России Владимиру Путину в Кабардино-Балкарии показали выпускаемую "Агро 07" продукцию. Руководитель агрокомпании Рашид Тумов рассказал главе государства, как изготавливаются полезные сладости в регионе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин оценил пастилу в Кабардино-Балкарии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Здесь сахара нет, ничего нет. Натуральное пюре — и всё", — подчеркнул Тумов.

По его словам, пюре делают из яблока. Руководитель "Агро 07" пояснил, что врачи советуют детям кушать такие полезные сладости. Также Тумов подчеркнул, что кабардинская пастила намного лучше жвачки. С этим согласился российский лидер.