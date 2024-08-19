"До скорой встречи": Появилось видео тёплого прощания Путина и Алиева после переговоров в Баку
Путин и Алиев обнялись на прощание после госприёма в Баку
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев попрощались после завершившегося государственного приёма во дворце "Гюлистан" в Баку. Соответствующие кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале.
Путин и Алиев прощаются после переговоров в Баку. Видео © Telegram / Зарубин
"До скорой встречи", — сказал Алиев российскому лидеру, проводив его до "Ауруса".
Затем президенты обнялись, а когда кортеж главы российского государства начал движение, Алиев помахал Путину рукой.
Напомним, накануне, 18 августа, Путин впервые за несколько лет прибыл Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй лидера Азербайджана Ильхама Алиева. В понедельник глава России перед переговорами успел посетить мемориал Вечного огня в Баку и памятник Гейдару Алиеву — бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР, отцу действующего президента. После окончания переговоров, Ильхам Алиев прокатил Путина по территории "Белого города".