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19 августа, 15:44

"До скорой встречи": Появилось видео тёплого прощания Путина и Алиева после переговоров в Баку

Путин и Алиев обнялись на прощание после госприёма в Баку

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев попрощались после завершившегося государственного приёма во дворце "Гюлистан" в Баку. Соответствующие кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин и Алиев прощаются после переговоров в Баку. Видео © Telegram / Зарубин

"До скорой встречи", — сказал Алиев российскому лидеру, проводив его до "Ауруса".

Затем президенты обнялись, а когда кортеж главы российского государства начал движение, Алиев помахал Путину рукой.

Напомним, накануне, 18 августа, Путин впервые за несколько лет прибыл Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй лидера Азербайджана Ильхама Алиева. В понедельник глава России перед переговорами успел посетить мемориал Вечного огня в Баку и памятник Гейдару Алиеву — бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР, отцу действующего президента. После окончания переговоров, Ильхам Алиев прокатил Путина по территории "Белого города".

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Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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