Кутабы, долма и козлёнок в тандыре: Life.ru узнал, чем кормили на приёме в честь визита Путина в Баку
Кутабы, речную форель и козлёнка подавали на приёме в честь визита Путина в Баку
Обложка © Life.ru / Kandinsky
Гости приёма в честь визита президента России Владимира Путина в Азербайджан могли насладиться "лявангами" из баклажанов, кутабами, жареной речной форелью с картофелем, а также козлёнком в тандыре. Это выяснил Life.ru. Мероприятие прошло во дворце "Гюлистан".
Меню на приёме в честь Владимира Путина в Баку. Фото © Life.ru
Также в меню — чёрная икра, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп "айранаши", жареная "дюшбара", долма из листьев винограда и фисташкового дерева, а также азербайджанские народные сладости. Из напитков гостям предложили Savalan Sauvignon Blanc 2022 и Meysari Makhmari 2020.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Баку вечером 18 августа. Первым делом глава государства отправился на ужин с семьёй президента Ильхама Алиева, а уже на следующий день — возложить венки к Вечному огню и мемориалу в честь экс-лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Далее начались переговоры, в том числе в расширенном составе.