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19 августа, 14:10

Кутабы, долма и козлёнок в тандыре: Life.ru узнал, чем кормили на приёме в честь визита Путина в Баку

Кутабы, речную форель и козлёнка подавали на приёме в честь визита Путина в Баку

Обложка © Life.ru / Kandinsky

Обложка © Life.ru / Kandinsky

Гости приёма в честь визита президента России Владимира Путина в Азербайджан могли насладиться "лявангами" из баклажанов, кутабами, жареной речной форелью с картофелем, а также козлёнком в тандыре. Это выяснил Life.ru. Мероприятие прошло во дворце "Гюлистан".

Меню на приёме в честь Владимира Путина в Баку. Фото © Life.ru

Меню на приёме в честь Владимира Путина в Баку. Фото © Life.ru

Также в меню — чёрная икра, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп "айранаши", жареная "дюшбара", долма из листьев винограда и фисташкового дерева, а также азербайджанские народные сладости. Из напитков гостям предложили Savalan Sauvignon Blanc 2022 и Meysari Makhmari 2020.

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Напомним, Владимир Путин прибыл в Баку вечером 18 августа. Первым делом глава государства отправился на ужин с семьёй президента Ильхама Алиева, а уже на следующий день — возложить венки к Вечному огню и мемориалу в честь экс-лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Далее начались переговоры, в том числе в расширенном составе.

Матвей Константинов
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