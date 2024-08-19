Кутабы, долма и козлёнок в тандыре: Life.ru узнал, чем кормили на приёме в честь визита Путина в Баку

Гости приёма в честь визита президента России Владимира Путина в Азербайджан могли насладиться "лявангами" из баклажанов, кутабами, жареной речной форелью с картофелем, а также козлёнком в тандыре. Это выяснил Life.ru. Мероприятие прошло во дворце "Гюлистан".