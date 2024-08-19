Путин и Алиев провели переговоры в расширенном составе

Лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев продолжили начатые накануне двусторонние переговоры, но уже в расширенном составе. Встреча с участием делегаций проходит в Баку в понедельник, 19 августа.

Российско-азербайджанские переговоры в расширенном составе. Видео © Telegram / Кремль. Новости

С российской стороны в заседании участвуют ещё глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, помощники российского лидера Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, а также чрезвычайный и полномочный посол в Азербайджане Михаил Евдокимов. Кроме того, из Москвы прилетели глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, руководитель Минтранса Роман Старовойт и советник президента РФ Игорь Левитин. Помимо этого, в российскую делегацию включены директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также главы Россельхознадзора Сергей Данкверт и Роструда — Михаил Иванков.

В переговорах с азербайджанской стороны также участвуют встречавший Путина в аэропорту первый вице-премьер Ягуб Эйюбов и заместитель председателя кабмина Азербайджана Шахин Мустафаев. Также на встречу прибыли, в частности, посол в России Полад Бюльбюль-оглы и главы различных министерств республики. Алиев назвал визит Путина исключительно важным.