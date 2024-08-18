Визит Путина в Баку начался с неформального ужина с семьёй Алиева

Визит президента РФ Владимира Путина в Баку начался с неформального ужина с семьёй его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. Встреча проходит в домашней резиденции "Загульба" на берегу Каспийского моря.

За столом, помимо лидеров, присутствует жена Алиева Мехрибан. Путин, напомним, прилетел в Баку этим вечером.