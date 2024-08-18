Визит Путина в Баку начался с неформального ужина с семьёй Алиева
Алиев с женой ужинают с Путиным в домашней резиденции "Загульба"
Визит президента РФ Владимира Путина в Баку начался с неформального ужина с семьёй его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. Встреча проходит в домашней резиденции "Загульба" на берегу Каспийского моря.
За столом, помимо лидеров, присутствует жена Алиева Мехрибан. Путин, напомним, прилетел в Баку этим вечером.
16 августа стало известно, что Путин 18–19-го числа посетит с официальным визитом Баку. Российский лидер с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в ходе встречи, помимо всего прочего, будут обсуждать азербайджано-армянское урегулирование.