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18 августа, 17:37

Визит Путина в Баку начался с неформального ужина с семьёй Алиева

Алиев с женой ужинают с Путиным в домашней резиденции "Загульба"

Визит президента РФ Владимира Путина в Баку начался с неформального ужина с семьёй его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. Встреча проходит в домашней резиденции "Загульба" на берегу Каспийского моря.

За столом, помимо лидеров, присутствует жена Алиева Мехрибан. Путин, напомним, прилетел в Баку этим вечером.

16 августа стало известно, что Путин 18–19-го числа посетит с официальным визитом Баку. Российский лидер с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в ходе встречи, помимо всего прочего, будут обсуждать азербайджано-армянское урегулирование.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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