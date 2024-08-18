Азербайджанский посол завершил 18-летнюю дипломатическую миссию в России

Азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил о завершении своей дипломатической миссии в России. В нашей стране дипломат работал свыше 18 лет. Теперь он планирует работать в Карабахе, где родился его отец — выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль (Муртуза Рза-оглы Мамедов).

"Я в Москве проработал 18,5 года. Это очень много для дипломатической службы. На этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут, и это будет большая честь — быть первым депутатом после освобождения Карабаха", — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

По словам посла, с возвращением Карабаха в состав Азербайджана его судьба вновь стала тесно связана с малой родиной. Именно в Шуше находится дом, где родился отец Бюльбюля-оглы. По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева он отреставрировал жилище, и теперь там находится дом-музей.