В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Алиева

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе встречи помимо всего прочего будут обсуждать азербайджано-армянское урегулирование. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики — в частности, по тематике азербайджано-армянского урегулирования", — говорится в пресс-релизе.

Как подчеркнули в Кремле, Москва готова продолжать оказывать всемерное содействие для нормализации отношений между Баку и Ереваном.