В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Алиева
Путин и Алиев в ходе встречи обсудят азербайджано-армянское урегулирование
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе встречи помимо всего прочего будут обсуждать азербайджано-армянское урегулирование. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики — в частности, по тематике азербайджано-армянского урегулирования", — говорится в пресс-релизе.
Как подчеркнули в Кремле, Москва готова продолжать оказывать всемерное содействие для нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Ранее сообщалось, что Путин 18–19 августа посетит с официальным визитом Азербайджан. По итогам встречи двух лидеров, в частности, планируется подписание межправительственных документов.