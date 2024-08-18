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18 августа, 10:50

В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Алиева

Путин и Алиев в ходе встречи обсудят азербайджано-армянское урегулирование

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе встречи помимо всего прочего будут обсуждать азербайджано-армянское урегулирование. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики — в частности, по тематике азербайджано-армянского урегулирования", — говорится в пресс-релизе.

Как подчеркнули в Кремле, Москва готова продолжать оказывать всемерное содействие для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Ранее сообщалось, что Путин 18–19 августа посетит с официальным визитом Азербайджан. По итогам встречи двух лидеров, в частности, планируется подписание межправительственных документов.

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Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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