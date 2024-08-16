Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах в Нахичевани

Там подчёркивается, что военные Азербайджана "приняли адекватные ответные меры" после провокаций со стороны соседа. В свою очередь Минобороны Армении выступило с опровержением. По заверению ведомства, все обвинения со стороны Баку не соответствуют действительности и Ереван не раз предлагал создать двусторонний механизм по расследованию всех ситуаций на границе, нарушающих режим прекращения огня.