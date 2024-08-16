Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах в Нахичевани

16 августа, 07:42
Обстановка на границе Азербайджана. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обстановка на границе Азербайджана. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Армянские военнослужащие обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахичевани в ночь на 16 августа. С таким заявлением выступило азербайджанское министерство обороны.

"16 августа примерно в 03:20 (02:20 по Москве) подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", — указано в тексте.

Там подчёркивается, что военные Азербайджана "приняли адекватные ответные меры" после провокаций со стороны соседа. В свою очередь Минобороны Армении выступило с опровержением. По заверению ведомства, все обвинения со стороны Баку не соответствуют действительности и Ереван не раз предлагал создать двусторонний механизм по расследованию всех ситуаций на границе, нарушающих режим прекращения огня.

Пашинян хочет отказаться от Конституции Армении, которая так ненавистна Азербайджану
Пашинян хочет отказаться от Конституции Армении, которая так ненавистна Азербайджану

Напомним, в 2023 году Нагорный Карабах полностью перешёл под контроль Баку. В сентябре был подписан указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. А вскоре президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. Однако с тех пор Ереван и Баку так и не могут подписать мирный договор. В июне этого года сообщалось, что вывод российских миротворцев из Карабаха полностью завершён.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!