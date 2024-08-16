Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах в Нахичевани
Обстановка на границе Азербайджана. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Армянские военнослужащие обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахичевани в ночь на 16 августа. С таким заявлением выступило азербайджанское министерство обороны.
"16 августа примерно в 03:20 (02:20 по Москве) подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", — указано в тексте.
Там подчёркивается, что военные Азербайджана "приняли адекватные ответные меры" после провокаций со стороны соседа. В свою очередь Минобороны Армении выступило с опровержением. По заверению ведомства, все обвинения со стороны Баку не соответствуют действительности и Ереван не раз предлагал создать двусторонний механизм по расследованию всех ситуаций на границе, нарушающих режим прекращения огня.
Напомним, в 2023 году Нагорный Карабах полностью перешёл под контроль Баку. В сентябре был подписан указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. А вскоре президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. Однако с тех пор Ереван и Баку так и не могут подписать мирный договор. В июне этого года сообщалось, что вывод российских миротворцев из Карабаха полностью завершён.