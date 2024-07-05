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5 июля, 07:36

Пашинян хочет отказаться от Конституции Армении, которая так ненавистна Азербайджану

Премьер Армении Пашинян вновь призвал принять новую конституцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался ещё раз поднять вопрос о принятии новой конституции. По его словам, нынешний свод законов граждане не считают своим, поскольку он был введён правящей элитой. Армянский лидер призвал в поздравительном послании по случаю Дня Конституции принять принципиально новый документ, а не вносить поправки в уже имеющийся.

"Нашей стране нужна новая конституция. И сейчас я говорю не столько о новом тексте, сколько о новом методе его создания и принятия. Нам нужна новая конституция, которую народ считает созданной и принятой им самим, считает написанное там соответствующим своим представлениям о созданном им государстве и об отношениях между людьми и гражданами в этом государстве", — считает Пашинян.

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Баку не раз заявлял, что в действующей Конституции Армении прописаны некоторые территориальные претензии к Азербайджану, что мешает установить прочный мир между странами. Глава азербайджанского МИД отмечал, что некоторые пункты основного закона Армении купируют прогресс в отношениях государств. А глава армянского МИД Мирзоян говорил, что Ереван согласен доработать и подписать мирное соглашение с азербайджанской стороной в течение месяца.

Владимир Озеров
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