Пашинян хочет отказаться от Конституции Армении, которая так ненавистна Азербайджану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался ещё раз поднять вопрос о принятии новой конституции. По его словам, нынешний свод законов граждане не считают своим, поскольку он был введён правящей элитой. Армянский лидер призвал в поздравительном послании по случаю Дня Конституции принять принципиально новый документ, а не вносить поправки в уже имеющийся.

"Нашей стране нужна новая конституция. И сейчас я говорю не столько о новом тексте, сколько о новом методе его создания и принятия. Нам нужна новая конституция, которую народ считает созданной и принятой им самим, считает написанное там соответствующим своим представлениям о созданном им государстве и об отношениях между людьми и гражданами в этом государстве", — считает Пашинян.