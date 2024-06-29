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Регион
28 июня, 22:07

Армения планирует посетить июльский саммит НАТО в Вашингтоне

МИД Армении: Ереван будет участвовать в саммите НАТО в Вашингтоне

Армения собирается участвовать в саммите НАТО, который пройдёт в июле в Вашингтоне. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на официального представителя МИД республики Ани Бадалян.

"Армения подтвердила своё участие в этих мероприятиях", — подчеркнула Бадалян.

Приглашение на саммит предполагает посещение мероприятий, приуроченных к 75-летию создания Североатлантического альянса.

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Ранее американский журналист заявил, что Украина вряд ли сможет стать членом НАТО на июльском саммите блока в Вашингтоне. Преградой для этого является пятая статья устава Североатлантического альянса.

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nato.int

Анатолий Симоненко
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