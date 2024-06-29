Армения планирует посетить июльский саммит НАТО в Вашингтоне
МИД Армении: Ереван будет участвовать в саммите НАТО в Вашингтоне
Армения собирается участвовать в саммите НАТО, который пройдёт в июле в Вашингтоне. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на официального представителя МИД республики Ани Бадалян.
"Армения подтвердила своё участие в этих мероприятиях", — подчеркнула Бадалян.
Приглашение на саммит предполагает посещение мероприятий, приуроченных к 75-летию создания Североатлантического альянса.
Ранее американский журналист заявил, что Украина вряд ли сможет стать членом НАТО на июльском саммите блока в Вашингтоне. Преградой для этого является пятая статья устава Североатлантического альянса.