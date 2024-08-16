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Регион
16 августа, 13:02

Путин 18 августа посетит Азербайджан с официальным визитом

Президент России Владимир Путин 18–19 августа посетит с официальным визитом Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там ответили, что на переговорах лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы. Кроме того, планируется подписать Совместное заявление и другие документы.

Путин и Мирзиеёв обсудили двусторонние отношения и международную обстановку
Путин и Мирзиеёв обсудили двусторонние отношения и международную обстановку

Ранее Life.ru рассказывал, что у секретаря Совбеза России Сергея Шойгу состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Темой разговора стали двусторонние отношения между странами и вопросы региональной безопасности.

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Life.ru

Александра Мышляева
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