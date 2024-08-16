Путин 18 августа посетит Азербайджан с официальным визитом

Президент России Владимир Путин 18–19 августа посетит с официальным визитом Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там ответили, что на переговорах лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы. Кроме того, планируется подписать Совместное заявление и другие документы.