Путин 18 августа посетит Азербайджан с официальным визитом
Президент России Владимир Путин 18–19 августа посетит с официальным визитом Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Там ответили, что на переговорах лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы. Кроме того, планируется подписать Совместное заявление и другие документы.
Ранее Life.ru рассказывал, что у секретаря Совбеза России Сергея Шойгу состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Темой разговора стали двусторонние отношения между странами и вопросы региональной безопасности.
Life.ru