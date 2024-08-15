Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 09:31

Путин и Мирзиеёв обсудили двусторонние отношения и международную обстановку

У президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева состоялась телефонная беседа. Как сообщили в пресс-службе Кремля, инициатором разговора выступила узбекистанская сторона.

"Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях. Обсуждены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учётом текущего председательства Российской Федерации в объединении БРИКС", — говорится в сообщении.

Оба лидера подтвердили взаимное стремление стран продолжать усилия по укреплению союзничества и стратегического партнёрства. Также была достигнута договорённость насчёт дальнейших контактов.

В Сербии объяснили популярность Путина среди европейцев, которые никогда не любили русских
В Сербии объяснили популярность Путина среди европейцев, которые никогда не любили русских

Напомним, что крайний разговор Владимира Путина и Шавката Мирзиёева состоялся 24 июля. Повестка в целом была той же, но началась беседа иначе — президент России поздравил коллегу с днём рождения. А в мае российский лидер лично посещал Узбекистан, тогда были подписаны контракты на разработку проектов общей суммой примерно в 20 миллиардов долларов.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Узбекистан
  • Шавкат Мирзиёев
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров