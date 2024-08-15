Путин и Мирзиеёв обсудили двусторонние отношения и международную обстановку

У президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева состоялась телефонная беседа. Как сообщили в пресс-службе Кремля, инициатором разговора выступила узбекистанская сторона.

"Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях. Обсуждены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учётом текущего председательства Российской Федерации в объединении БРИКС", — говорится в сообщении.