Путин и Мирзиеёв обсудили двусторонние отношения и международную обстановку
У президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева состоялась телефонная беседа. Как сообщили в пресс-службе Кремля, инициатором разговора выступила узбекистанская сторона.
"Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях. Обсуждены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учётом текущего председательства Российской Федерации в объединении БРИКС", — говорится в сообщении.
Оба лидера подтвердили взаимное стремление стран продолжать усилия по укреплению союзничества и стратегического партнёрства. Также была достигнута договорённость насчёт дальнейших контактов.
Напомним, что крайний разговор Владимира Путина и Шавката Мирзиёева состоялся 24 июля. Повестка в целом была той же, но началась беседа иначе — президент России поздравил коллегу с днём рождения. А в мае российский лидер лично посещал Узбекистан, тогда были подписаны контракты на разработку проектов общей суммой примерно в 20 миллиардов долларов.
ТАСС / Михаил Метцель