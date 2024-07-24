Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днём рождения
Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиёевым углубление партнёрства стран
Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © Life.ru, © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщили в пресс-службе последнего, главы государств подняли вопросы о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества двух стран.
"Вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества были обсуждены в ходе телефонного разговора президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Российской Федерации Владимира Путина, состоявшегося 24 июля", — говорится в сообщении.
Там добавили, что российский лидер начал разговор с поздравления президента Узбекистана, которому сегодня исполняется 67 лет. Путин пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов. Затем главы государств обсудили результаты инициатив, предложенных в ходе последнего визита президента РФ в Узбекистан с 26-го по 28 мая этого года.
Ранее Life.ru рассказывал о продуктивном визите лидера России в Узбекистан. Так, стороны договорились о подписании соглашений по новым проектам на сумму более 20 миллиардов долларов.