Мирзиёев назвал визит Путина в Узбекистан новой вехой в двусторонних отношениях
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев на переговорах в Узбекистане. Обложка © Life.ru
Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан знаменует начало новой вехи в отношениях двух государств. Такое заявление сделал узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров в расширенном составе.
"Ваш государственный визит по праву можно назвать историческим, он знаменует начало новой вехи в отношениях всеобъемлющего стратегического партнёрства, союзничества между нашими странами", — подчеркнул глава Узбекистана.
Мирзиёев дополнил, что в республике высоко ценят, что Путин выбрал для одного из первых визитов после переизбрания Узбекистан. Этот шаг, по словам политика, демонстрирует высочайший уровень двусторонних отношений.
Напомним, что сегодня, 27 мая, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев проводят переговоры в узком и расширенном составе. Глава российского государства отметил, что Москва и Ташкент динамично развивают отношения на принципах равноправия, взаимоуважения и учёта обоюдных интересов. По его словам, Узбекистан — надёжный союзник России.