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Регион
27 мая, 12:39

Мирзиёев назвал визит Путина в Узбекистан новой вехой в двусторонних отношениях

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев на переговорах в Узбекистане. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев на переговорах в Узбекистане. Обложка © Life.ru

Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан знаменует начало новой вехи в отношениях двух государств. Такое заявление сделал узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров в расширенном составе.

"Ваш государственный визит по праву можно назвать историческим, он знаменует начало новой вехи в отношениях всеобъемлющего стратегического партнёрства, союзничества между нашими странами", — подчеркнул глава Узбекистана.

Мирзиёев дополнил, что в республике высоко ценят, что Путин выбрал для одного из первых визитов после переизбрания Узбекистан. Этот шаг, по словам политика, демонстрирует высочайший уровень двусторонних отношений.

Мирзиёев считает, что визит Путина в Узбекистан будет историческим
Мирзиёев считает, что визит Путина в Узбекистан будет историческим

Напомним, что сегодня, 27 мая, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев проводят переговоры в узком и расширенном составе. Глава российского государства отметил, что Москва и Ташкент динамично развивают отношения на принципах равноправия, взаимоуважения и учёта обоюдных интересов. По его словам, Узбекистан — надёжный союзник России.

Дарья Нарыкова
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