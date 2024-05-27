Мирзиёев назвал визит Путина в Узбекистан новой вехой в двусторонних отношениях

Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан знаменует начало новой вехи в отношениях двух государств. Такое заявление сделал узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров в расширенном составе.

"Ваш государственный визит по праву можно назвать историческим, он знаменует начало новой вехи в отношениях всеобъемлющего стратегического партнёрства, союзничества между нашими странами", — подчеркнул глава Узбекистана.