Мирзиёев считает, что визит Путина в Узбекистан будет историческим
Путин и Мирзиёев начали переговоры в узком формате в Ташкенте
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев начали переговоры в узком формате в рамках встречи в Ташкенте. Лидер среднеазиатской республики отметил, что этот визит главы РФ может иметь историческое значение.
Путин и Мирзиёев начали переговоры в узком формате в Ташкенте. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Мирзиёев назвал повестку визита Путина обширной. По его словам, дорожная карта из 63 пунктов, впервые подписанная сторонами, "реально выполняется". Например, товарооборот между странами за год увеличился на 30% — и вопрос дальнейшего роста прорабатывается.
Также президент Узбекистана поблагодарил Путина за поддержку его инициативы о проведении Форума регионов. Кроме того, после прошлого визита главы государства прошли две крупные конференции.
"У нас сегодня очень насыщенный день, есть возможность поговорить о международных, региональных и двусторонних вопросах. Ещё раз добро пожаловать в Узбекистан", — добавил Мирзиёев.
Напомним, 26 мая Владимир Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. Ожидается, что главы государств примут участие в первом заседании Совета регионов наших стран. В Кремле подчёркивали, что общение российского лидера с коллегой является важной частью поездки. Их встреча уже официально началась.