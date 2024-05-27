Мирзиёев считает, что визит Путина в Узбекистан будет историческим

Президент России Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев начали переговоры в узком формате в рамках встречи в Ташкенте. Лидер среднеазиатской республики отметил, что этот визит главы РФ может иметь историческое значение.

Путин и Мирзиёев начали переговоры в узком формате в Ташкенте. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Мирзиёев назвал повестку визита Путина обширной. По его словам, дорожная карта из 63 пунктов, впервые подписанная сторонами, "реально выполняется". Например, товарооборот между странами за год увеличился на 30% — и вопрос дальнейшего роста прорабатывается.

Также президент Узбекистана поблагодарил Путина за поддержку его инициативы о проведении Форума регионов. Кроме того, после прошлого визита главы государства прошли две крупные конференции.