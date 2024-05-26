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Регион
26 мая, 15:26

Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом. В Узбекистане глава государства проведёт переговоры с лидером республики Шавкатом Мирзиёевым.

Основная программа запланирована на завтра, 27 мая. Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Москвой и Ташкентом, а также обменяются мнениями по актуальным проблемам. Вместе с тем ожидается, что Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана. Кроме того, в ходе визита будет подписано несколько совместных документов.

Это уже третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока. До этого с 15 по 17 мая президент был в Китае, а на днях вернулся из Белоруссии.

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Life.ru

Наталья Исакова
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