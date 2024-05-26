Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан
Президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом. В Узбекистане глава государства проведёт переговоры с лидером республики Шавкатом Мирзиёевым.
Основная программа запланирована на завтра, 27 мая. Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Москвой и Ташкентом, а также обменяются мнениями по актуальным проблемам. Вместе с тем ожидается, что Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана. Кроме того, в ходе визита будет подписано несколько совместных документов.
Это уже третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока. До этого с 15 по 17 мая президент был в Китае, а на днях вернулся из Белоруссии.
Life.ru