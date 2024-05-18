В Госдуме фразой Си Цзиньпина раскрыли Западу главный сигнал со встречи с Путиным Депутат Исаев заявил, что Россия и Китай "запрограммированы" на сотрудничество 18 мая, 13:47 Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Kremlin.ru

Россия и Китай являются стратегическими партнёрами, но такое сотрудничество давно переросло в крепкую дружбу на фоне продолжающихся попыток Запада удержать однополярный мир. Об этом рассказал в очередном выпуске "Дайте сказать!" замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в КНР.

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев рассказал о дружбе РФ и КНР. Видео © VK / Дайте сказать!

"Запад хотел бы сохранения однополярного мира, где он является единственной господствующей силой. На пути к тому, чтобы такое господство установить, стоят две страны, потому что с Индией, я думаю, они справились бы. Но на пути стоим мы и Китай", — отметил парламентарий.

По его словам, очень важно, что именно в Китай отправился Путин после своего переизбрания на новый срок, потому что эта страна имеет схожие с нами интересы. Москва и Пекин едины в своих политических позициях, а также продолжают укреплять экономические связи, особенно в условиях, когда Запад ужесточает антироссийские санкции.

"Мы в данном случае обречены на сотрудничество. Мы запрограммированы на то, что будем упорно сотрудничать, друг друга поддерживать", — подчеркнул Исаев.

При этом, по его мнению, отношения вряд ли можно назвать строго формальными. Исаев напомнил, что однажды по окончании своего пребывания в Москве председатель КНР Си Цзиньпин обратился к президенту РФ Владимиру Путину со словами: "Береги себя, дорогой друг! Нам предстоят очень серьёзные решения, очень серьёзные изменения в мире".

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Авторы Татьяна Миссуми