Вместе могут всё: Что изменит экономическая дружба России и Китая в мире Ставки в российско-китайском сотрудничестве сделаны на обмен технологиями, образование и защиту национальных интересов в противостоянии Западу. Подробности — в материале Life.ru. 17 мая, 18:49 Лидеры России и Китая в Пекине 17 мая. Обложка © Life.ru.

Второй день визита российского лидера в Китай добавил экономических акцентов к и без того яркой картине взаимовыгодного сотрудничества между государствами.

— Важные программные заявления о свободных расчётах между странами и беспрепятственном экспорте энергоресурсов прозвучали на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. Уже сейчас Россия и Китай обмениваются инвестициями, технологиями. Отечественным компаниям в Китае и, наоборот, китайским в России обещают преференции и подогревают инвестиционный пыл различными льготами, — прокомментировал происходящее в Пекине китаист-востоковед Николай Вавилов.

Обмен технологиями

Президент Путин заявил, что Россия готова предоставлять льготы и доступ к технологической базе инвесторам из КНР. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) откроет офис в Харбине. Совместно с ведущей китайской инновационной компанией Tus-Holdings будет создана совместная платформа для поддержки высокотехнологичных компаний России и Китая.

Си Цзиньпин и Владимир Путин в Пекине. Фото © Life.ru.

Известно, что российская компания планирует построить в Китае медеплавильный завод и перерабатывать на нём два миллиона тонн в год медного концентрата из России.

— Проект может стать одним из опорных пунктов двустороннего российско-китайского инвестиционного процесса. И вот почему: по итогам строительства завода должен возникнуть своего рода экономический мост, связывающий Российскую Арктику с КНР по Северному морскому пути. Это уже не торговля в приграничной зоне, которую часто почему-то именуют интеграцией, а вполне себе стратегическая история про многомиллиардные инвестиции и действительно долгосрочное партнёрство, — полагает Николай Вавилов.

Он напоминает, что руководство Челябинской области приглашает китайскую сторону организовать на Урале производство электронных компонентов, а также автомобилей, спецтехники, станков.

Наблюдается, по его словам, та же тенденция — трансфер технологий. Российские компании рассчитывают получить благодаря сотрудничеству с китайской стороной доступ к инновационным способам производства литиевых батарей. Челябинские предприятия, видимо, руководствуются схожими мотивами: приобрести необходимые конкретно им технологические ноу-хау.

Безопасность и противостояние западному давлению

Необходимо учитывать, на каком фоне происходит визит российской делегации в Китай. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил в интервью ТАСС, что "НАТО балансирует на грани прямого вооружённого столкновения с Россией".

Рукопожатие Владимира Путина и Си Цзиньпина. Фото © Life.ru.

Москва и Пекин осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчёркивают право на применение ответных мер, говорится в заявлении по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина.

Стоит напомнить, что сутками ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью турецкой службе китайского телеканала CGTN заявил, что Турция и Китай — как партнёры РФ — подвергаются западному прессингу и противостоять этому можно за счёт солидарности и сплочённости.

Также сегодня лидеры России и Китая заявили, что Москва и Пекин будут активно сотрудничать для укрепления безопасности в регионе Персидского залива.

Образование и сотрудничество между РФ и КНР

Россия и Китай создали Институт фундаментальных исследований (Sino-Russian Academy of Fundamental Sciences, SRAFS) как платформу двустороннего сотрудничества в области фундаментальных наук: математики, физики, химии, наук о жизни, наук о Земле.

Россия и Китай создали Институт фундаментальных исследований. Фото © Life.ru.

Глава России Владимир Путин заявил, что связи РФ и КНР развиваются очень быстро, по этой причине нужны люди со знанием обоих языков. Поэтому СПбГУ откроет совместный с Харбинским политехом образовательный центр, который станет одним из флагманов сотрудничества наших стран в образовании.

Южные страны отказываются от участия в конференции в Швейцарии без РФ

Страны Глобального Юга отказываются от участия в мероприятии, которое Запад намерен провести без участия России. На фоне мощной моральной поддержки руководства Китая делегации из России президенты ряда государств уже сделали громкие заявления.

Так, президент Бразилии Лула да Силва сообщил, что не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию. Аналогично поступил глава ЮАР Сирил Рамафоса. И это только начало. Изоляция в ответ на изоляцию выглядит для США и Европы неожиданно.

Президент Бразилии Лула да Силва отказался участвовать в конференции в Швейцарии. Фото © ТАСС / EPA / ANDRE COELHO

В Госдепе США заявили, что Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом. Newsweek со ссылкой на неназванного представителя ведомства обозначил своё высказывание позицией не только США, но также НАТО и G7.

— Китай отвергает глобализм, либерализм и мировой капитализм как догму, сохраняя многие черты социалистического уклада, он всё больше и больше обращается к извечным ценностям китайской культуры, возрождая на новом витке политическую и социальную этику Конфуция, вдохновлявшую и упорядочивавшую общество в течение нескольких тысячелетий, — отмечает общественный деятель Александр Дугин.

Россия и КНР бросают вызов гегемонии доллара. Это ещё один итог визита Путина в Китай, полагает директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина. Она считает, что суть экономических документов, подписанных в ходе государственного визита нашего президента в КНР, можно свести к следующей максиме: "Россия больше не довольствуется ролью сырьевого придатка в отношениях с Китаем. И оба государства берут курс на выход из-под финансового зонтика США".

Сейчас россияне наблюдают выстраивание системы антиимпериалистических союзов между странами БРИКС в расширенном формате, которые не позволят Западу диктовать свою волю, уверен аналитик и публицист Александр Роджерс.

— Несколько направлений китайско-российского сотрудничества — научное, экономическое и образовательное — сулят дополнительную обеим странам прибыль. Открываются новые российские отделения университетов в Китае, а китайских — в России. Поэтому американский шантаж, согласно которому Китай должен отказаться от поддержки России, чтобы работать с Западом дальше, не сработает. Мы выстраиваем стратегическое сотрудничество, — отмечает Роджерс.

Аналитик и публицист Александр Роджерс. Видео © Life.ru

По его словам, и Москве, и Пекину понятно, что торговые войны и новые попытки задавить Китай продолжатся со стороны США вне зависимости от его позиции по России. Против Пекина продолжают вводиться торговые ограничения, рестрикции и пошлины, не связанные с поддержкой Москвы.

— Вся эта враждебность США по отношению к Китаю существует изначально. Поэтому будет формироваться и далее многостороннее сопротивление против Запада. Наши совокупные мощности вместе с Китаем намного выше, чем у Запада, поэтому мы будем продолжать сотрудничать и побеждать США и ЕС, — резюмировал Роджерс.

Авторы Елена Стафеева