В Китае как дома: о чём договорились Москва и Пекин Северный морской путь, признание границ, экономика. Какие ещё темы обсуждали на переговорах руководители России и Китая 16 мая — в материале Life.ru. 16 мая, 21:21 Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин совершает первый после избрания на новый срок заграничный визит. Встречают главу государства в Китае. Он уже успел провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи лидеры двух государств подписали совместное заявление.

Признание новых границ

В совместном заявлении стороны заявили о соблюдении принципа территориальной целостности. Российская Федерация продолжает признавать Тайвань частью Китая. Стоит напомнить, что на острове провозглашена Китайская Республика. Образовалась она в результате поражения партии Гоминьдан в гражданской войне. При этом Россия поддерживает усилия Пекина по объединению страны. Более интересным для российских граждан является позиция Китая по территории России.

По итогам встречи лидеры двух государств подписали совместное заявление. Фото © Life.ru

— Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, — говорится в документе.

Стоит отметить, что осенью 2022 года Российская Федерация приняла в свой состав четыре новых субъекта: ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Пока о признании территориальных приобретений со стороны КНР говорить рано. Си Цзиньпин по итогам переговоров заявил прессе, что одна из позиций его страны в украинском кризисе — уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран.

Ещё один вопрос, который обсуждался главами государств — принадлежность Большого Уссурийского острова. Китай его считает своим, но Россия контролирует часть острова. В ходе визита российской делегации в КНР была подписана Единая концепция развития острова Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао). Подробности содержания пока неизвестны, но исходя из названия становится понятно, что территорий никто не отдавал.

В ходе визита российской делегации в КНР была подписана Единая концепция развития острова Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао). Фото © Life.ru

Будем больше торговать

К 2030 году Россия и Китай планируют выйти на взаимный товарооборот на уровне 300 миллиардов долларов. В прошлом году показатель превысил 248 миллиардов. При этом в российском Минпромторге отмечают, что в текущем году ожидают цифру выше.

Выше товарооборот может стать в том числе благодаря сельскому хозяйству. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали два протокола. Один касается фитосанитарных требований к экспорту топинамбура, а второй — говядины.

Ещё одной точкой соприкосновения стал Северный морской путь. Россия и Китай создадут совместную комиссию по развитию СМП. Планируется, что китайский транзит будет увеличен. В заявлении для прессы президент России затронул тему расчётов между странами.

Россия и Китай создадут совместную комиссию по развитию СМП. Планируется, что китайский транзит будет увеличен. Фото © Life.ru

— Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90 процентов. И этот показатель продолжает расти, а значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надёжно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках, — сказал глава государства.

Интересно, что опыт России заставил Китай продать часть госдолга США. Этому поспособствовали попытки западных стран изъять российские активы. При этом выросла доля золота в резервах Поднебесной, сообщает телеграм-канал "Банкста". В совместном заявлении также сказано, что страны прорабатывают ответные меры.

Визит Путина в Китай крайне не нравится Западу. Там уже призвали выбирать. Фото © Life.ru

Российско-китайское киберсотрудничество

Россия и Китай готовы развивать сотрудничество и в киберпространстве. Стороны договорились совместно работать по искусственному интеллекту, программному обеспечению, безопасности сетей и данных, а также в видеоиграх. Президент РФ напомнил, что китайские спортсмены показали хороший результат в первом международном турнире "Игры будущего" и выразил надежду, что Китай примет у себя этот проект.

Визит Путина в Китай крайне не нравится Западу. Там уже призвали выбирать. Так в интервью Newsweek чиновник Госдепа США заявил, что "Если Китай претендует на хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может продолжать создавать самую большую угрозу европейской безопасности".

Собеседник издания отметил, что это позиция не только Штатов, но и ЕС, НАТО и G7. Сравнивая атмосферу в Китае во время визита американской и российской делегаций, становится ясно, кто союзник Пекина, да и слова Владимира Путина дают хороший сигнал. "Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски говорят", — сказал глава государства.

Авторы Даниил Черных