Креветки по-политически: Чем отличается стол Путина в Китае от других стран Президент России Владимир Путин совершает визит в Китай, это первая иностранная поездка лидера после инаугурации 7 мая. Чем кормят в Пекине главу России сегодня и какие деликатесы готовили в других странах ранее — в материале Life.ru. 16 мая, 13:12 Российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным в Пекине. Обложка © Life.ru

Меню на дипломатических встречах играет важную роль. По нему опытные дипломаты вычисляют, насколько принимающая сторона расположена к ним и сколько уважения оказывает. Блюда, которыми угощают президента России Владимира Путина в других странах, говорят о том, что хозяева всегда стараются расположить к себе российского лидера.

Президент России Владимир Путин совершает визит в Китай. Фото © Life.ru

Чем кормят Путина в Китае

Так, 16 мая 2024 года на торжественном обеде у китайского лидера Си Цзиньпина российскую делегацию и Владимира Путина угощали уткой по-пекински, утиным бульоном с беззубками, пельменями с креветками и тушёными трепангами с луком. Также гостям предложили овощи в абалонном соусе (то есть соусе из морепродуктов), групера с бульоном из креветок. В качестве гарнира подавали жареную чумизу — чёрный рис. А на десерт предложили пирожное, ванильный мусс, мороженое и фрукты. Как видите, китайские повара в курсе, что Владимир Путин старается вести здоровый образ жизни и есть поменьше мучного.

Утка по-пекински. Фото © Getty Images / Boston Globe

Из напитков гостям предлагалось отведать китайской водки маотай и различные вина. Во время обеда звучали русские и китайские песни. Журналисты легко узнали до боли знакомую "Течёт Волга" и "Любо, братцы, любо!"

Переговоры российской и китайской стороны на высшем уровне. Фото © Life.ru

Чем кормили Путина у Олланда и Макрона

В 2014 году во Франции во время рабочего ужина российской делегации подавали традиционные деликатесы Бретони, состоявшие, в основном из морепродуктов. Основным блюдом была рыба тюрбо, а на десерт гостям предложили шоколадный мусс и цитрусовые.

А в 2019 году Владимир Путин встречался в президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча прошла на Лазурном берегу, а на ужин российскому лидеру предложили композицию из томатов с тёплым пампердю — подсушенным хлебом. Затем президент отведал пасту с чёрным трюфелем и фуагра, с артишоками и пеной из базилика. Основным блюдом ужина стала телятина по-провански с овощами. А на десерт подали шоколад с мороженым из малины, приправленный бергамотом. Журналисты в восхищении шептались, что блюда лидеру России готовил Арно Донкель — самый молодой повар, удостоенный трёх звёзд Мишлен.

Паста с чёрным трюфелем и фуагра. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В другой раз Путину у Макрона подавали блины с чёрной икрой, крабов, борщ с козьим сыром, стейк из осетрины и оленину с артешоками. На десерт приготовили яблоко в карамели и шоколадный торт.

Президент России Владимир Путин (справа), президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) и его супруга Брижит (слева) во время встречи на территории форта Брегансон — официальной резиденции президента Франции на юге страны. Фото © ТАСС / EPA / GERARD JULIEN

Чем кормили Путина в ЮАР, в Индии и в Таиланде

В 2006 году Владимир Путин посетил Южно-Африканскую Республику, где его кормили в самом южном ресторане Африки — "Два океана". Лидер России отведал страусятины с ближайшей фермы. Обедая, он мог наблюдать за пингвинами и дикими бабуинами, которые частенько заглядывают в этот ресторан. Но, к счастью, лидера России обезьяны не потревожили.

В Индии Путина угощали арбузовым супом-пюре, филе сёмги под сырным соусом с петрушкой, чечевицей, бараниной и курицей-гриль. На десерт предложили попробовать местное мороженое с фисташками.

Арбузовый суп-пюре. Фото © Getty Images / Fuzullhanum

В 2023 году во время визита Путина в Таиланд ему удалось отведать лобстеров, тропическую рыбу, острый суп "Том Ям Кунг", жареные креветки, утку карри и помпушки с цыплёнком, арахисом и пряными травами. Известно, что глава России продегустировал все блюда, не желая обидеть хозяев.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин. Фото © Getty Images / Hindustan Times

Чем угощали Владимира Путина в Германии и в Финляндии

В 2006 году в Германии Путин буквально шокировал общественность, отобедав с премьер-министром Баварии Эдмундом Штойбером в ресторане "Айинг" в Альпах. Ужин был вполне традиционным: на столе стояло ассорти из местной форели, суп из карпов, зажаренная спинка горной козы и оладьи из картофеля. Блюда запивали баварским пивом, из которого российскому президенту приготовили даже десерт — мусс из пивного ликёра.

Суп из карпов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Пристрастие президента к пиву давно известно в Германии. Одно время Путин даже обменивался с премьер-министром Германии Ангелой Меркель подарками — он присылал ей копчёную рыбу, а она ему — пиво.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин (справа) во время рабочего обеда в Доме приёмов правительства федеральной земли Нижняя Саксония. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

В Финляндии на саммите в 2018 году Владимира Путина и президента Америки Дональда Трампа угощали более привычными для россиян блюдами. Это были филе из говядины, салат из томатов с луком и копчёный голец под грибным соусом. А на десерт гостям вынесли лесные ягоды, мороженое и овсяную выпечку.

Авторы Майя Новик