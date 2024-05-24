В Кремле анонсировали визит Путина в Северную Корею

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приглашённый в КНДР президент России Владимир Путин уже готовится посетить страну с официальным визитом.

"Как известно, действительно у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится", — сказал он РИА "Новости", добавив, что даты поездки будут известны позже.