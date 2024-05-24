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24 мая, 12:57

В Кремле анонсировали визит Путина в Северную Корею

Песков: Путин приглашён в КНДР с официальным визитом

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приглашённый в КНДР президент России Владимир Путин уже готовится посетить страну с официальным визитом.

"Как известно, действительно у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится", — сказал он РИА "Новости", добавив, что даты поездки будут известны позже.

Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным "Аурусе"
Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным "Аурусе"

Пока же Владимир Путин находится в Белоруссии. Накануне он прибыл в республику в рамках официального визита, который продлится два дня. В ходе поездки глава государства обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности и грядущих ядерных учений России с участием военнослужащих союзной республики. Вместе с Путиным в Минск прибыл и новый глава Минобороны страны Андрей Белоусов.

Кстати, последний раз главы России и КНДР контактировали в начале мая. 8-го числа Ким Чен Ын поздравил Путина со вступлением в должность президента. А на следующий день поздравил коллегу и весь российский народ с Днём Победы, отметив, что наша страна достойно продолжает гордый дух поколения победителей войны.

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Life.ru

Николь Вербер
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