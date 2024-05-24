В Кремле анонсировали визит Путина в Северную Корею
Песков: Путин приглашён в КНДР с официальным визитом
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приглашённый в КНДР президент России Владимир Путин уже готовится посетить страну с официальным визитом.
"Как известно, действительно у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится", — сказал он РИА "Новости", добавив, что даты поездки будут известны позже.
Пока же Владимир Путин находится в Белоруссии. Накануне он прибыл в республику в рамках официального визита, который продлится два дня. В ходе поездки глава государства обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности и грядущих ядерных учений России с участием военнослужащих союзной республики. Вместе с Путиным в Минск прибыл и новый глава Минобороны страны Андрей Белоусов.
Кстати, последний раз главы России и КНДР контактировали в начале мая. 8-го числа Ким Чен Ын поздравил Путина со вступлением в должность президента. А на следующий день поздравил коллегу и весь российский народ с Днём Победы, отметив, что наша страна достойно продолжает гордый дух поколения победителей войны.
Life.ru