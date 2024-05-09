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9 мая, 04:49

Ким Чен Ын поздравил Путина и российский народ с Днём Победы

Ким Чен Ын: Россия достойно продолжает гордый дух поколения победителей войны

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, российский народ во время Великой Отечественной прошёл невообразимые испытания, показал пример самоотверженности и героизма, благородного интернационализма, защитил спокойствие родной страны и в конечном итоге спас глобальный мир. Ким Чен Ын подчеркнул, что в наши дни президент, армия и народ России одержали верх над "гегемонистской политикой и кулачным правом империализма", и выразил солидарность с РФ.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что сегодня российский народ под руководством президента, противостоя злобным вызовам и угрозам враждебных сил, решительно встал на справедливую борьбу за защиту суверенных прав страны и обеспечение мира и безопасности в регионе, достойно продолжает гордый дух поколения победителей войны", — сказано в сообщении агентства.

Россия не пригласила на парад Победы представителей недружественных стран
Россия не пригласила на парад Победы представителей недружественных стран

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил страны бывшего СССР с Днём Победы. По словам главы государства, важно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли отцам и дедам с честью выдержать нелёгкие военные испытания и сокрушить нацизм.

Лариса Сафронова
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