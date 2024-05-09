Ким Чен Ын поздравил Путина и российский народ с Днём Победы
Ким Чен Ын: Россия достойно продолжает гордый дух поколения победителей войны
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам северокорейского лидера, российский народ во время Великой Отечественной прошёл невообразимые испытания, показал пример самоотверженности и героизма, благородного интернационализма, защитил спокойствие родной страны и в конечном итоге спас глобальный мир. Ким Чен Ын подчеркнул, что в наши дни президент, армия и народ России одержали верх над "гегемонистской политикой и кулачным правом империализма", и выразил солидарность с РФ.
"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что сегодня российский народ под руководством президента, противостоя злобным вызовам и угрозам враждебных сил, решительно встал на справедливую борьбу за защиту суверенных прав страны и обеспечение мира и безопасности в регионе, достойно продолжает гордый дух поколения победителей войны", — сказано в сообщении агентства.
Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил страны бывшего СССР с Днём Победы. По словам главы государства, важно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли отцам и дедам с честью выдержать нелёгкие военные испытания и сокрушить нацизм.